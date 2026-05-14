Σειρά ερωτήσεων που αφορούν αγροτικά ζητήματα απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή προς τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιο Καββαδά ξεκινώντας από το «πού βρίσκεται η διαδικασία των αιτήσεων για τη νέα καλλιεργητική χρονιά». Όπως σχολίασε «δεν είναι δυνατόν η απώλεια ενός δισεκατομμυρίου ευρώ από την κλοπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, των «φραπέδων», των «χασάπηδων» και των «γαλάζιων ακρίδων» να συνδυαστεί και με καθυστέρηση τη νέα χρονιά».

Όσον αφορά την κατάσταση στη Λέσβο, την οποία επισκέφτηκε μέσα στην εβδομάδα, επισήμανε ότι οι κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει τα κοπάδια τους τον ενημέρωσαν πως έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις, παρά τις υποσχέσεις για αναστολή.

Αναφερόμενος στην υπουργική απόφαση στήριξης των τυροκομείων, υπογράμμισε ότι και οι δύο δήμαρχοι του νησιού και όλοι οι κτηνοτρόφοι, αρνούνται ότι έχουν λάβει τις ενισχύσεις, ενώ ρώτησε επίσης αν έχει προβλεφθεί αποζημίωση για την επιβίωση των κτηνοτρόφων μέχρι να υπάρχει ένα νέο σχέδιο αποκατάστασης της κτηνοτροφίας και προστασίας των τοπικών φυλών.

«Δεν μπορούν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Και τα παιδιά τους δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και με την ευλογιά σε όλη την Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό», είπε χαρακτηριστικά, ενώ μεταξύ άλλων παρατηρήσεων, επισήμανε ότι «υπάρχουν πολλαπλές καταγγελίες για παράνομες απορρίψεις ακόμα και σε ζώνες ενεργής υδροφορίας χιλιάδων σφαγιασθέντων ζώων και γάλακτος με αποτέλεσμα τη ρύπανση του υδροφόρο ορίζοντα και τη διασπορά της νόσου».

«Όλα αυτά έχουν τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη. Εσείς τα κάνατε στη Λέσβο όλα αυτά. Γιατί είστε απόντες και ανεπαρκείς», δήλωσε, τονίζοντας πως «η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ πιο δύσκολη απ' ό,τι λέγεται» και πως «η υπογραφή σε αυτήν την τραγική εξέλιξη στη Λέσβο είναι μία: Κυριάκος Μητσοτάκης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

