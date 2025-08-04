Μειωμένες μεταναστευτικές ροές στον Έβρο και συνέχιση φράχτη στο Σουφλί

Στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν τις μειωμένες μεταναστευτικές ροές στον Έβρο παρουσιάστηκαν κατά την υπηρεσιακή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στη Λέσχη Αξιωματικών στο Σουφλί, με τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και ανώτερων αξιωματικών και στελεχών της ΕΛ.ΑΣ των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, «το 7μηνο του 2024 έγιναν 3.421 συλλήψεις μεταναστών για παράνομη είσοδο στη χώρα μας και φέτος το 2025, έχουν μειωθεί στις 2.518. Παρομοίως, συνολικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το 7μηνο του 2024 συνελήφθησαν 3.629 μετανάστες για παράνομη είσοδο στη χώρα, και το 7μηνο τους 2025, 2.877». Η μείωση αποδίδεται στην ενίσχυση των μέτρων φύλαξης των συνόρων, στην ολοκλήρωση της κατασκευής καίριων τμημάτων του φράχτη καθώς και στη λειτουργία ολοκληρωμένου αυτοματοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης κατά μήκος των συνόρων αλλά και στην ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού για τη φρούρηση των συνόρων ακόμη και στη «δεύτερη γραμμή» φύλαξης.

«Η φύλαξη των συνόρων είναι πράξη ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία, είναι δραστηριότητα ασφάλειας απέναντι στη χώρα και είναι πράξη, επίσης, νομιμότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη από το τεχνητό εμπόδιο της Μανίτσας στην Κορνοφωλιά του Έβρου έπειτα από την αυτοψία που πραγματοποίησε κατά μήκος του τεχνητού εμποδίου στην ευρύτερη περιοχή του Σουφλίου.

«Θα συνεχίσουμε την κατασκευή του Φράχτη με επιπλέον 5 χιλιόμετρα εδώ, σε αυτή την περιοχή που βρισκόμαστε σήμερα, έτσι ώστε να συμπληρώσουμε μια σειρά από κρίσιμα και ευάλωτα σημεία που έχουν επιλέξει οι αρμόδιοι των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Η φύλαξη των συνόρων στη χώρα μας», συμπλήρωσε, «τα τελευταία χρόνια έχει πάρει σάρκα και οστά μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές. Διαθέτουμε περίπου 2.000 ένστολο προσωπικό εδώ στον Έβρο μόνο, που καθημερινά φυλάσσουν, με αυταπάρνηση, τα σύνορα και υπηρετούν το καθήκον τους. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι η τεχνολογία, ο εξοπλισμός. Είναι αυτό το έργο που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, ο φράχτης, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό έργο αποτροπής {…} η φύλαξη των συνόρων δεν είναι απλά ένα τεχνικό έργο, μια τεχνική υπόθεση. Είναι κυρίως υπόθεση πατριωτικής ευθύνης, είναι υπόθεση αφοσίωσης στο καθήκον μας, προκειμένου να υπηρετήσουμε με αυταπάρνηση αυτό, το οποίο ζητούν όλοι οι Έλληνες. Η ασφάλεια, η ασφάλεια των συνόρων, η νομιμότητα και τελικά ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου».

Κατά την επίσκεψή του στον Έβρο, ο κ. Χρυσοχοΐδης - συνοδευόμενος από τον υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, αντιστράτηγο Πασχάλη Συριτούδη, τον γενικό συντονιστή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγο Γεώργιο Παπαδόπουλο και τον γενικό περιφερειακό αστυνομικό διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταξίαρχο Λάμπρο Τσιάρα, ενημερώθηκε για την πορεία του έργου και τα αποτελέσματα στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από τους αρμόδιους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και τον τεχνικό σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε, επίσης, με τον δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο και τον υπαρχιφύλακα Γιώργο Μπρίτσο, που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης, τον οποίο και συνεχάρη γιατί ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας έσωσε οδηγό ταξί που έπεσε στο νερό, επιδεικνύοντας με τη γενναία αυτή πράξη αυτοθυσία και αυταπάρνηση μπροστά στο καθήκον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.