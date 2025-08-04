Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουγγαρίας υπογράφηκε στη Βουδαπέστη, ενόψει της εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και σε συνέχεια του επίσημου αιτήματος που είχαν καταθέσει οι ουγγρικές Αρχές στο ελληνικό υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εκπροσώπησαν ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης και ο διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου, οι ουγγρικές Αρχές ενδιαφέρονται για την εξοικείωση των υπηρεσιών τους με τις νέες διαδικασίες συνόρων, οι οποίες αναμένεται να εφαρμοστούν τον Ιούνιο του 2026 στο πλαίσιο του PACT.

Υπενθυμίζεται πως μετά την ψήφιση του συμφώνου στις 14 Μαΐου 2024, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφωθούν και να προσαρμόσουν τις διαδικασίες υποδοχής και ασύλου υιοθετώντας ένα ομογενοποιημένο μοντέλο λειτουργίας ως προς τον τρόπο εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, τις προδιαγραφές φιλοξενίας αλλά και την εντατικοποίηση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται άσυλο.

Μετά τα δυτικά Βαλκάνια, τη Μολδαβία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και κατά το παρελθόν τη Μεγάλη Βρετανία, με τη σειρά της κι η Ουγγαρία αναζητά εμπειρίες από τις βέλτιστες πρακτικές στη χώρα μας, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει συντελεστεί όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα στον τομέα της μετανάστευσης.

Παράλληλα, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσίευσε τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που φιλοξενούνται σε δομές στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το υπουργείο ο εκτιμώμενος αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων ανέρχεται στους 1.722, εκ των οποίων:

το 92% είναι αγόρια

το 8% κορίτσια

το 13% είναι μικρότερο των 15 ετών

Από αυτούς οι 1.233 Ασυνόδευτοι Ανήλικοι (Α.Α.) βρίσκονται σε Κέντρα Φιλοξενίας, 184 Α.Α. σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης, 145 Α.Α. σε Δομές Επείγουσας Φιλοξενίας, 154 Α.Α. σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης & Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές και 6 Α.Α. Σε Ελεγχόμενες Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο.

Όσον αφορά τη δυναμικότητα θέσεων φιλοξενίας: οι 1.745 θέσεις βρίσκονται σε Δομές Φιλοξενίας (Κέντρα φιλοξενίας/Διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης) και οι 156 θέσεις σε Δομές Επείγουσας Φιλοξενίας.

Τα στοιχεία βρίσκονται στον ιστότοπο https://migration.gov.gr/asynodeyta-anilika-stoicheia-aygoystoy-2025/

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.