Τα περισσότερα τμήματα του δεύτερου καλουπιού για την κατασκευή του οδικού άξονα flyover έχουν φτάσει ήδη στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να ξεκινήσει η συναρμολόγηση και εγκατάστασή του, ώστε να τεθεί σε λειτουργία, τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης του Συντονιστικού Συμβουλίου, το οποίο συζήτησε για την πορεία του έργου και την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν από την κατασκευή του.

Το δεύτερο αυτό καλούπι θα εγκατασταθεί στο ύψος του Επταπυργίου και θα έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση των ρυθμών κατασκευής του flyover.

Ενόψει και της ΔΕΘ, τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν σε περίπου έναν μήνα, και του κυκλοφοριακού φόρτου που θα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, λόγω της επιστροφής των αδειούχων και των επισκεπτών που θα καταφτάσουν, στο Συντονιστικό Συμβούλιο συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ανακούφιση των οδηγών και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως είπε ο κ. Γκιουλέκας, η περιφερειακή οδός θα συνεχίσει να λειτουργεί με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, χωρίς άλλες εκτροπές.

Στο σημείο που είναι το εργοτάξιο του flyover θα τοποθετηθούν ανακλαστήρες στο στηθαίο για την ασφαλέστερη διέλευση των οχημάτων.

Κατά μήκος της περιφερειακής οδού στην περιοχή του εργοταξίου και εκεί όπου παρουσιάζονται τα περισσότερα κυκλοφοριακά προβλήματα θα τοποθετηθούν σε κάποια σημεία απινιδωτές για την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων καρδιολογικών περιστατικών.

Θα γίνει ρύθμιση των φαναριών στις λεωφόρους Κωνσταντίνου Καραμανλή, Βασιλίσσης Ολγας και Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά).

Οι καθαιρέσεις του τούνελ στα Κωνσταντινουπολίτικα και της γέφυρας Πανοράματος θα γίνουν προς το τέλος του 2025. Θα υπάρξει μέριμνα ώστε να μην συμπέσουν χρονικά με τη διακοπή της λειτουργίας του Μετρό, λόγω εργασιών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Σε εδική σύσκεψη θα εξεταστούν οι εναλλακτικές διαδρομές μετά την καθαίρεση της γέφυρας Πανοράματος.

Στη δωρεάν ηλεκτρονική εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα με πληροφορίες για την κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό και σε βασικές οδικές αρτηρίες θα προστεθούν και αυτές για σημεία, όπου είναι ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα ή έχει συμβεί κάποιο ατύχημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

