«Η κυβέρνηση θα προχωρήσει ένα σχέδιο 300 εκατομμυρίων ευρώ με πρόσθετους πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι ώστε να ανανεωθεί ο ακτοπλοϊκός στόλος και να μετατραπούν τα πλοία της ακτοπλοΐας σε πράσινα πλοία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει υποχρέωση πληρωμής τελών ρύπανσης στην ΕΕ και ως εκ τούτου, θα μας δοθεί η δυνατότητα στα επόμενα χρόνια, να μειώσουμε περαιτέρω τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων» δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ρ/σ Real και στον δημοσιογράφο Νίκο Στραβελάκη.

Ο Υπουργός, διευκρίνισε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στο φθινόπωρο επισημαίνοντας πως «θα υπάρχει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες όλων των ειδών. Ανοιχτά πλοία, κλειστά πλοία, ημερόπλοια, ferry boats, ταχύπλοα και συμβατικά πλοία. Και επειδή για πολλά χρόνια δεν έχει γίνει και είναι υποχρέωσή μας και η δική μου προσωπικά, θα γίνει δουλειά σε βάθος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και θα δοθεί η δυνατότητα να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι κάνουν προσπάθεια να ανανεώσουν το στόλο τους».

Όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας, «πρέπει να στηρίξουμε τον τουρισμό μας το καλοκαίρι με πολλαπλές διαδρομές, πρέπει να έχουμε άγονες γραμμές τις οποίες χρηματοδοτούμε. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη - και θα το κάνουμε - να βρει τρόπο, αυτό το κομμάτι που είναι κομμάτι της νησιωτικότητάς μας, να το στηρίξει. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα δώσουμε τη δυνατότητα στους ακτοπλόους να έχουν καλύτερο, ανανεωμένο, πράσινο, πιο οικολογικό και πιο ασφαλή στόλο».

Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, ο Υπουργός σημείωσε ότι «την τελευταία εβδομάδα, οι ροές είναι πλέον μηδενικές. Το σύνολο των παράνομων μεταναστών που συνελήφθησαν γιατί μπήκαν παρανόμως στη χώρα, έχουν μεταφερθεί από την Κρήτη και βρίσκονται σε κλειστές δομές ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. στην ηπειρωτική χώρα». Αναφορικά με τις μεταναστατευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο, επισήμανε πως γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από τους άντρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος «οι οποίοι είναι μόνιμα στις επάλξεις, κάνοντας τη δουλειά τους με πατριωτισμό, μέρα και νύχτα».

Ο κ. Κικίλιας επανέλαβε ότι οι κοινωνίες και οι λαοί στην Ευρώπη υπηρετούν τις πολιτικές αυτές, οι οποίες συνάδουν με το «πώς μπορεί να βελτιωθεί η ζωή των συμπολιτών μας», καθιστώντας σαφές πως «εμείς απλώνουμε δίχτυ βοηθείας και στήριξης στους πραγματικούς πρόσφυγες που προέρχονται από τις εμπόλεμες ζώνες. Όμως άλλο αυτό και άλλο η παράνομη μετανάστευση που δεν θα γίνει ανεκτή. Βεβαίως δημοκρατία, βεβαίως ελευθερία, βεβαίως κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα, παράλληλα με αυτό όμως, ασφάλεια των συνόρων και της χώρας μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

