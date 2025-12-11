Του Γιάννη Ανυφαντή
Με κηδειόχαρτο για τον αγροτικό τομέα, μπήκε στην αίθουσα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κώστας Μπούμπας, βουλευτής Σερρών της Ελληνικής Λύσης, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.
«Ο νομός Σερρών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο αγρότες ζητούν και μας έχουνε στείλει τελεσίγραφο να απαντήσουμε εγγράφως. Οι αγρότες δεν θέλουν την μετάβαση στην ΑΑΔΕ. (...) Αυτό που κυριαρχεί στις Σέρρες είναι η κηδεία στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε γεμίσει κηδειόχαρτα στον νομό Σερρών», δήλωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής.
Δείτε εικόνες:
- Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής ο «Φραπές» - «Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός» - Live
- Ο Βόλος μεταξύ Κινέζων και Ρώσων: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο των ΗΠΑ για τον νέο υπερκόμβο της Μεσογείου
- Καραχάλιος στον ΣΚΑΪ: Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη του «Κύματος» - Μακάρι να είναι η Καρυστιανού πρόεδρος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.