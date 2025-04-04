Συναντήσεις με Δημοκρατικούς γερουσιαστές και βουλευτές καθώς και με τον Ελληνοαμερικανό βουλευτή των Ρεπουμπλικανών, Gus Bilirakis, είχε ο Αλέξης Τσίπρας στην Ουάσιγκτον που βρίσκεται προσκεκλημένος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard.

Παράλληλα συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση του Center for American Progress, όπου ανέπτυξε τις προτάσεις του για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας υπογραμμίζοντας ότι η πώληση F 35 στην Τουρκία δεν πρέπει να προχωρήσει καθώς «θα έχει αρνητικές συνέπειες στην ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Συρία, αλλά και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις».

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρθηκε στις συζητήσεις που είχε στην Ουάσιγκτον.

Δείτε όλη την ανάρτηση:

Συνεχίζοντας τις επαφές και τις ομιλίες μου στην Ουάσιγκτον όπου βρίσκομαι, προσκεκλημένος και φιλοξενούμενος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με πολλούς ερευνητές και μεταπτυχιακούς ή μεταδιδακτορικούς φοιτητές, από κάθε γωνιά του πλανήτη, που βρίσκονται εδώ υπότροφοι για να εμβαθύνουν την έρευνά τους στις κλασικές σπουδές, στην αρχαία ελληνική γραμματεία, τη φιλοσοφία ή την αρχαιολογία. Και ήταν πράγματι εξαιρετικά γοητευτικό να ακούς Ιάπωνες να μιλάνε αρχαία ελληνικά ή Αμερικάνους να αναλύουν τους στωικούς φιλοσόφους.

Στο πλαίσιο της παραμονής μου στη πρωτεύουσα των ΗΠΑ, πέραν της συνάντησής μου με τον Bernie Sanders, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ, επίσης, με δύο πολιτικούς που έχουν με συνέπεια στηρίξει τις θέσεις της Ελλάδας, τον Γερουσιαστή του Δημοκρατικού Κόμματος στο Maryland και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Chris Van Hollen και τον ελληνοαμερικανό Βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στη Φλόριντα, Gus Bilirakis, αλλά και με τον Υπηρεσιακό Υφυπουργό Εξωτερικών, στο State Department, αρμόδιο για θέματα Ευρώπης και Ευρασίας, κ. Joshua Huck.

Παράλληλα, συμμετείχα σε κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε, προκειμένου να ακούσουν τις απόψεις μου, το Center for American Progress, με εκπρόσωπους και του Brookings Institute, του Carnegie Endowment for International Peace, του Center for International Policy και του George Washington University.

Είχα έτσι την ευκαιρία να υπογραμμίσω τη σημασία της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, ιδίως σε αυτήν την περίοδο αποσταθεροποίησης. Προσέθεσα ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις πρέπει να προωθηθούν στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίου οφέλους.

Τόνισα ότι η κινητοποίηση τουρκικών πολεμικών πλοίων απέναντι στην πόντιση ηλεκτρικού καλωδίου στο Αιγαίο είναι απαράδεκτη και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμβάλουν, ώστε η Ελλάδα να ασκήσει απρόσκοπτα τα δικαιώματά της βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Υπογράμμισα, επίσης, ότι η πώληση F35 στην Τουρκία δεν πρέπει να προχωρήσει, καθώς θα έχει αρνητικές συνέπειες στην ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Συρία, αλλά και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Τέλος, επανέλαβα την πρότασή μου για επανεκκίνηση των συνομιλιών για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ στη Χάγη και διασύνδεσή τους με τις διαπραγματεύσεις ΕΕ – Τουρκίας για μια νέα οικονομική συμφωνία, όπως και τη στήριξή μου στην επανεκκίνηση συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες.

Παράλληλα, στο Κογκρέσο συναντήθηκα με τον προοδευτικό, Δημοκρατικό Βουλευτή της California, Ro Khanna, συμπρόεδρο της καμπάνιας του Bernie Sanders. Συνομιλήσαμε για την οικονομική πολιτική Τραμπ, τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία και στις ευρωαμερικανικές σχέσεις, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Επικεντρωθήκαμε στις θέσεις του για τον «οικονομικό πατριωτισμό» και τη σημασία της ανάπτυξης προοδευτικών οικονομικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο, που να βασίζονται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Τέλος, στο γραφείο του στο Καπιτώλιο, συναντήθηκα με τον προοδευτικό, Δημοκρατικό Γερουσιαστή της Μασαχουσέτης και εισηγητή της νέας Πράσινης Ατζέντας στη Γερουσία, το 2019, Ed Markey. Συνομιλήσαμε για τις επιπτώσεις της πολιτικής δασμών Τραμπ στην παγκόσμια και αμερικανική οικονομία, τις ενεργειακές εξελίξεις και τη σημασία της δίκαιης μετάβασης στην πράσινη ατζέντα. Με τον Γερουσιαστή Markey όπως και με τον Γερουσιαστή Van Hollen συνομίλησα επίσης για το παλαιστινιακό, καθώς την μέρα που τους συνάντησα στη Γερουσία ετίθετο σε ψηφοφορία και από πλευράς τους υπερψήφισαν τις τροπολογίες Sanders για την μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας αξίας 8,8 δις δολ. από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.