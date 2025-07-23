Απαντήσεις για τις εξελίξεις γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα με αφορμή τις ροές προς την Κρήτη, αλλά και για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβέρνηση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο πέμπτο, κατά σειρά, «Briefing για τους πολίτες».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα της επιβολής δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 1,5 δισ. ευρώ που έχει δηλώσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ότι θα είναι το «πακέτο» της ΔΕΘ και τους κύριους αποδέκτες των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για την 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, για τους αιώνιους φοιτητές και για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δεν δίστασε να απαντήσει και σε άλλες ερωτήσεις, με καλοκαιρινή νότα, που του τέθηκαν.

Για το μεταναστευτικό σημείωσε ότι η χώρα μας, σε σχέση με πέρυσι, συνολικά, έχει λιγότερες αφίξεις, υπάρχει όμως ένα σημειακό και σημαντικό πρόβλημα νότια της Κρήτης από τη Βόρεια Αφρική.

«Εκεί δεν μείναμε με σταυρωμένα χέρια. Πήραμε, άμεσα, νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία δυστυχώς δεν αγκαλιάστηκε ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση ούτε από πολλά άλλα κόμματα. Πρώτον, αναστέλλεται, αρχικά για τρεις μήνες, η εξέταση αιτήσεων ασύλου από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Το δεύτερο είναι να δημιουργήσουμε μια κλειστή δομή στην Κρήτη και βέβαια μια συνολική περαιτέρω αυστηροποίηση, με πολύ δίκαιο τρόπο θεωρώ, της νομοθεσίας για τους παράνομους μετανάστες. Για να το πούμε με λίγα λόγια, στην Ελλάδα κάθε παράνομος μετανάστης -είτε δηλαδή παράνομη είσοδος, αλλά ακόμα και παράνομη παραμονή, διαμονή στη χώρα- θα ξέρει ότι θα βρίσκεται στη φυλακή, γιατί δεν θα μπορούν να ανασταλούν οι ποινές αυτές από τη Δικαιοσύνη. Ο μόνος τρόπος να μην είναι στη φυλακή είναι να φεύγει από την Ελλάδα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτή είναι μια αυστηρή, μια σκληρή, μια "απάνθρωπη" πολιτική. Πρώτον, θεωρώ ότι αυτοί που το λένε από το πολιτικό σύστημα το λένε εκ του ασφαλούς. Το λένε για να πουν κάτι. Το λένε για να παραστήσουν τους ανθρωπιστές. Γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουν κάτι να αντιπροτείνουν. Και το δεύτερο, η πολιτική, είναι πολιτικές που έχουν αποτέλεσμα. Ήδη, την περασμένη εβδομάδα, την πρώτη που εφαρμόστηκε αυτή η πρωτοβουλία, λόγω και καιρικών συνθηκών παράλληλα, είχαν σχεδόν εκμηδενιστεί οι ροές προς την Κρήτη. Εμείς, λοιπόν, θα συνεχίσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και ας μας χαρακτηρίζουν κάποιοι όπως θέλουν», τόνισε.

Για την κριτική που ασκείται αναφορικά με τη στάση της κυβέρνησης σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής επεσήμανε: «Νομίζω ότι ισχύει το εντελώς αντίθετο. Ό,τι έχει καταφέρει η Ελλάδα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν τα κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες. Η Ελλάδα, αυτά τα έξι χρόνια, έχει υπογράψει ΑΟΖ με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Η Ελλάδα, αυτά τα έξι χρόνια, επεκτάθηκε από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Η Ελλάδα, αυτά τα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη, προχώρησε και εφαρμόζει τα πιο σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα: Rafale, Belharra, προγράμματα που δεν μπορούσαμε καν να τα φανταστούμε τα προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα έχει καταφέρει και έχει πρωταγωνιστήσει σε όλες τις μεγάλες συζητήσεις. Στο Ταμείο Ανάκαμψης πήραμε τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη, συναρτήσει του ΑΕΠ μας. Τι είναι αυτό το οποίο έχει "χάσει" η Ελλάδα αυτά τα χρόνια; Τί είναι αυτό που έστω έχει συζητήσει; Τίποτα. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, με τη σφραγίδα της Ευρώπης: Κατοχυρώνουμε τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας. Η ExxonMobil και η Chevron έρχονται και ερευνούν στην Ελλάδα. Δύο αμερικανικοί κολοσσοί στον χώρο της ενέργειας. Πότε ξανά έγιναν αυτά; Να σας πω πολύ απλά τι γίνεται; Η Ελλάδα προκαλεί δράση και δράση με αποτέλεσμα. Δράση με αποτύπωμα. Δράση που θα μείνει για τα επόμενα χρόνια. Δράση που τη μεγαλώνει, την ισχυροποιεί. Η δράση προκαλεί αντίδραση. Και αν από τη μία πλευρά η δράση είναι στέρεα βήματα, που τα αναγνωρίζει η Ευρώπη και όλος ο κόσμος και η αντίδραση είναι κινήσεις σπασμωδικές χωρών που δεν έχουν καμία ουσία, βάλτε τα στη ζυγαριά και δείτε ποια είναι η αλήθεια. Προσοχή, γιατί στη χώρα μας, ειδικά την τελευταία περίοδο, κυκλοφορούν όλο και περισσότεροι επαγγελματίες λαοπλάνοι. Ειδικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν παίζουμε και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με αυτά».

Σε ερώτηση για τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η επιβολή δασμών είναι κάτι το οποίο είναι επιζήμιο και για τις δύο πλευρές. Είναι μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει την καλύτερη δυνατή κατάληξη».

Σχετικά με τον «κουμπαρά» της επικείμενης ΔΕΘ υπογράμμισε: «Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να το πούμε πόσα λεφτά θα δώσουμε στην ΔΕΘ, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Το έχει πει και ο υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στη Βουλή τις προηγούμενες ημέρες. Τα λεφτά αυτά προέκυψαν από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, από τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Γιατί ένας άνθρωπος που ήταν άνεργος και δεν πληρώνεται με το επίδομα ανεργίας και τώρα πληρώνει φόρους -και όχι αυξημένους φόρους- και εισφορές, δίνει στο κράτος και από την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτά τα λεφτά θα τα δώσουμε στη μεσαία τάξη, κυρίως, και θα στηρίξουμε πριν και πάνω απ' όλα τη μέση ελληνική οικογένεια που, ναι, έχουμε μειώσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους, αλλά χρειάζεται να μειώσουμε κι άλλους φόρους. Το έχει ανάγκη ο κόσμος, η κοινωνία και θα το κάνουμε πράξη».

Στο ερώτημα αν του έχει τύχει κάτι σοβαρό, κάποιο σημαντικό ζήτημα στις διακοπές απάντησε: «Θα σας πάω περίπου επτά χρόνια πίσω. Όταν ήμουν για διακοπές με τη γυναίκα μου, ακόμα δεν είχαμε παντρευτεί, στα Χανιά. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία και με πήρε τηλέφωνο ο επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου που δούλευα τότε, να μου πει ότι ένας πελάτης του γραφείου συνελήφθη στο Ηράκλειο. Μπήκα, λοιπόν, στο αυτοκίνητο, πήγα στο Ηράκλειο. Ευτυχώς είχα μαζί μου στις αποσκευές ένα πουκάμισο και ένα παντελόνι. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Γύρισα γρήγορα και συνεχίστηκαν οι διακοπές».

Για την 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Ο στόχος είναι να μονιμοποιηθεί τον Σεπτέμβριο αυτή η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, μία φορά την εβδομάδα. Ενθαρρυντικά τα στοιχεία από την πρώτη εφαρμογή. Ένα μόνο θα σας πω, ότι ο αριθμός των επιβατών ξεπέρασε τις 50.000 μόνο σε αυτήν τη μία μέρα πιλοτικής εφαρμογής».

Στην ερώτηση «τι σας φταίνε οι φοιτητές και τους διαγράφετε;» απάντησε: «Απολύτως τίποτα. Και δεν είναι εκδικητικό το μέτρο, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει σοβαρό πανεπιστήμιο, σε καμία σοβαρή χώρα στον κόσμο, που να μην ξέρει κάποιος ότι υπάρχει μια διάρκεια φοίτησης. Σε καμία αξιολόγηση, πουθενά δεν μπορεί να πάρει κανείς στα σοβαρά ένα πανεπιστήμιο, που κάποιος μπορεί να είναι φοιτητής ακόμα και μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ανενεργοί, "αιώνιοι" φοιτητές διαγράφονται. Και άργησαν, θα πω εγώ. Από κει και πέρα, δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε περίπου 35.000 φοιτητές, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν δείξει ενδιαφέρον ότι θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Με λίγα λόγια, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε δύο εξεταστικές και έχουν περάσει τουλάχιστον το 75% των συνολικών μαθημάτων της σχολής τους».

Για τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Θέλω να πω ότι κάθε άλλο παρά μας έπιασαν με τη "γίδα στην πλάτη", στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι λογικό αυτό να μην έχει φανεί τόσο πολύ, αλλά εγώ θα επιμείνω και θα το λέω. Είμαστε η κυβέρνηση που έχουμε στείλει στις αρχές 5.200 περιπτώσεις φυσικών προσώπων και κάποια νομικά πρόσωπα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις έχουν προχωρήσει και πολύ μάλιστα στη Δικαιοσύνη. Ακόμα και πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και εταιρείες, οι οποίες υποδέχονταν δηλώσεις. Όλα αυτά τα κάναμε πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά, όπως έχουμε μάθει να κάνουμε, όταν κάτι δεν φτάνει, το λέμε και αυτό το είπε πριν και πάνω από όλα ο πρωθυπουργός. Είναι μία διαχρονική "πληγή" το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων. Η Ελλάδα μέσα σε περίπου 30 χρόνια έχει αναγκαστεί να πληρώσει 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Τί θα κάνουμε από δω και πέρα; Σε επίπεδο διερεύνησης, η Εξεταστική Επιτροπή, ελπίζοντας, για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια να λειτουργήσει σωστά -και αυτό είναι ευθύνη και όλων των κομμάτων- θα ψάξει όλα αυτά τα μεγάλα ερωτήματα. Τι έχει γίνει με την Τοπική Αυτοδιοίκηση; Τι είναι η τεχνική λύση; Πόσοι υπουργοί και ποιοι έστειλαν κάποιους στη Δικαιοσύνη; Αν μπλοκαρίστηκαν κάποια ΑΦΜ; Πόσα ΑΦΜ μπλοκαρίστηκαν; Σε επίπεδο αναζήτησης χρημάτων, έχει ξεκινήσει ένα "σαφάρι" αναζήτησης. Θα έχουμε πολύ σύντομα τα πρώτα αποτελέσματα. Ας μη βιάζονται κάποιοι. Και το κυριότερο, να πω στους πολίτες συνολικά, αλλά και στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, ότι αυτό είναι το μεγάλο χρέος του κράτους. Έχουν κάθε δίκιο να απαιτούν από εμάς να πάρουμε και το τελευταίο ευρώ από τους απατεώνες και αυτό είναι και το ύψιστο καθήκον μας. Και δεν θα σταματήσουμε όταν ίσως δεν είναι τόσο πολύ η υπόθεση αυτή στην επικαιρότητα. Το τρίτο, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε όλο και περισσότερα για τον πρωτογενή τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να θυμίσω ότι εμείς είμαστε η κυβέρνηση που μείωσε πολύ σημαντικούς φόρους για τον πρωτογενή τομέα, τον ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές. Μονιμοποιήσαμε την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Δώσαμε τη δυνατότητα για φθηνό ρεύμα στους αγρότες για 10 χρόνια. Αυτά δεν τα έκαναν εκείνοι που φωνάζουν από την αντιπολίτευση. Γιατί αυτοί που φωνάζουν από την αντιπολίτευση ποτέ δεν έδωσαν το παραμικρό, ουσιαστικό στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Άρα, ναι, να κλείσουμε όλες τις "πληγές" και το κυριότερο να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα και να τα δώσουμε σε αυτούς που είναι πραγματικά αγρότες και πραγματικά ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα».

Στο δίλημμα «πίτσα ή σουβλάκι», όπως είπε, «η απάντηση είναι 100-0 σουβλάκι. Και επί τη ευκαιρία, επειδή το γύρισμα γίνεται μεσημέρι, μετά ακριβώς από το τέλος θα μπούμε σε μία από τις αγαπημένες μας εφαρμογές να πάρουμε κάποια σουβλάκια για όλη την ομάδα, αν θέλετε βέβαια. Όποιος θέλει μου λέει…» «Σοβαρά το λέω αυτό να ξέρετε», πρόσθεσε.

Τέλος, σε ερώτηση πού θα πάει διακοπές, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Να το μάθει η οικογένειά μου πρώτα, όταν το κλείσουμε και μετά να το πούμε στο Q&A, ίσως στο επόμενο, το οποίο λογικά θα είναι μετά το τέλος Αυγούστου… Κάπου κοντά και κάπου που να μπορεί να περάσει καλά ο μικρός, να έχει δηλαδή διάφορες δραστηριότητες. Είναι αυτές τις ημέρες να το κλείσουμε. Ελπίζω να τα καταφέρουμε».

