Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κωνσταντοπούλου σε Φλώρο: «Είπατε τη λέξη μ@λ@κισμένη;»

Νέα, εκτός ορίων, αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τη Ζ. Κωνσταντοπούλου και τον ανεξάρτητο Κ. Φλώρο

Κωνσταντοπούλου

Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέα, εκτός ορίων, αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον ανεξάρτητο Κωνσταντίνο Φλώρο. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, παρεμβαίνοντας από βήματος στη συζήτηση επί της άρσης ασυλίας του Λευτέρη Αυγενάκη για το επεισόδιο στο «Ελ.Βενιζέλος», τόνισε πως η κυβέρνηση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών Κωνσταντίνος Φλώρος έδωσε συγχαρητήρια στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών για το πόσο καλό ήταν το νομοσχέδιό του.

Τότε ο ανεξάρτητος βουλευτής άρχισε να φωνάζει από τα έδρανα. «Εγώ λέω την αλήθεια, εγώ δεν κάνω καριέρα πάνω στους νεκρούς. Είσαι ξεφτιλισμένη!», ακούστηκε να λέει εκτός μικροφώνου. Ο  προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς ζήτησε να διαγραφεί από τα πρακτικά ο χαρακτηρισμός, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε από το βήμα:

Z. Κωνσταντοπούλου: Τι είπατε; Είπατε την λέξη μ@λ@κισμένη;»

Κων. Φλώρος: Φωνές

Γ. Γεωργαντάς: Όχι κα πρόεδρε.

Z. Κωνσταντοπούλου: Αυτή τη λέξη είπατε;

Γ. Γεωργαντάς: Κ. Φλώρε μπορείτε να ανακαλέσετε; Την ανακαλείτε. Ευχαριστώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζωή Κωνσταντοπούλου Κωνσταντίνος Φλώρος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark