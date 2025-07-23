Κωνσταντοπούλου σε Φλώρο: «Είπατε τη λέξη μ@λ@κισμένη;»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέα, εκτός ορίων, αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον ανεξάρτητο Κωνσταντίνο Φλώρο. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, παρεμβαίνοντας από βήματος στη συζήτηση επί της άρσης ασυλίας του Λευτέρη Αυγενάκη για το επεισόδιο στο «Ελ.Βενιζέλος», τόνισε πως η κυβέρνηση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών Κωνσταντίνος Φλώρος έδωσε συγχαρητήρια στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών για το πόσο καλό ήταν το νομοσχέδιό του.

Τότε ο ανεξάρτητος βουλευτής άρχισε να φωνάζει από τα έδρανα. «Εγώ λέω την αλήθεια, εγώ δεν κάνω καριέρα πάνω στους νεκρούς. Είσαι ξεφτιλισμένη!», ακούστηκε να λέει εκτός μικροφώνου. Ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς ζήτησε να διαγραφεί από τα πρακτικά ο χαρακτηρισμός, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε από το βήμα:

Z. Κωνσταντοπούλου: Τι είπατε; Είπατε την λέξη μ@λ@κισμένη;»

Κων. Φλώρος: Φωνές

Γ. Γεωργαντάς: Όχι κα πρόεδρε.

Z. Κωνσταντοπούλου: Αυτή τη λέξη είπατε;

Γ. Γεωργαντάς: Κ. Φλώρε μπορείτε να ανακαλέσετε; Την ανακαλείτε. Ευχαριστώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.