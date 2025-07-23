Την άρση ασυλίας των Λευτέρη Αυγενάκη και Νίκου Παπαδόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ ψήφισαν 271 βουλευτές, ένας κατά σε σύνολο 272 ψηφισάντων. Πρόκειται για το επεισόδιο πριν από ένα χρόνο στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Υπέρ της άρσης ασυλίας του Νίκου Παπαδόπουλου ψήφισαν 254, και 18 κατά, για την εισβολή του στην Εθνική Πινακοθήκη.

Πηγή: skai.gr

