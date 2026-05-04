Μαρινάκης: «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing.

Ο κ. Μαρινάκης, ερωτηθείς σχετικά δήλωσε: «Όπως ορίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 86 – μέχρι να αναθεωρηθεί, έχουμε πει ότι θέλουμε να αλλάξει – όλη την αξιολόγηση των δεδομένων και των στοιχείων την κάνει η Βουλή. Εν προκειμένω από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση».

Επομένως, συνέχισε, «θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας και δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, καθώς δεν βασίζονται σε στοιχεία, ούτε καν σε ενδείξεις».

«Μην κοροϊδευόμαστε, αν διαβάσετε τα κείμενα του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης, για να χτίσουν ατζέντα πάνω σε μια ακόμα προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία» πρόσθεσε.

