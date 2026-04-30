ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Της Άντζυ Κούκη

Με ένα έγγραφο 39 σελίδων υπογεγραμμένο από περισσότερους από 30 «πράσινους» βουλευτές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ σήμερα στη Βουλή αιτούμενο τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Το αίτημα αφορά τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, των οποίων τα ονόματα συμπεριλαμβάνονταν στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασε λίγο πριν το Πάσχα στη Βουλή. Να θυμίσουμε, ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν προκύψει ενδείξεις «για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, η οποία φέρεται τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην Αθήνα κατά το έτος 2021».

Μέσα στο πολυσέλιδο αίτημα του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται ότι οι στρεβλώσεις που είχαν ξεκινάει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛΛ., εντάθηκαν μετά το 2019 και «στήθηκε ένα οργανωμένο καθετοποιημένο εγκληματικό σύστημα παράνομων εξυπηρετήσεων». Στη συνέχεια, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει όλα τα γεγονότα χρησιμοποιώντας στοιχεία και αποσπάσματα από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συμπεραίνοντας ότι προκύπτουν όλα τα στοιχεία που στοιχειοθετούν το αδίκημα της απιστίας.

Καταλήγει δε, «Προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω από τη Βουλή με τη συγκρότηση Επιτροπής για τη Διενέργεια Ποινικής Προκαταρκτικής Εξέτασης, ότι ο πρώην Υπουργός ΑΑΤ κ. Σπ. Λιβανός και η Υφυπουργός κυρία Φ. Αραμπατζή προκάλεσαν δια των αναφερόμενων ανωτέρω συνεργατών του ο πρώτος και αυτοπροσώπως η δεύτερη στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά και τα λοιπά αρμόδια στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ την απόφαση να ευνοήσει παρανόμως τους αναφερόμενους στην παρούσα παραγωγούς προκαλώντας έτσι βέβαιη περιουσιακή βλάβη στη δημόσια και ενωσιακή περιουσία, όπως κατά περίπτωση αναφέρεται παραπάνω».

Οι πρώτες αντιδράσεις

Λίγα λεπτά μετά την γνωστοποίηση της κατάθεσης του αιτήματος από το ΠΑΣΟΚ, ήρθε και η πρώτη αντίδραση από τον Σπήλιο Λιβανό, ο οποίος έκανε λόγο για ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Σπήλιο Λιβανού αναφέρει μεταξύ άλλων, «Δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας. Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή.Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχω στη Βουλή και στην Ελληνική κοινωνία, θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ».

Η Φωτεινή Αραμπατζή από την πρώτη στιγμή είχε ζητήσει με ανάρτησή της από τους συναδέλφους της να ψηφίσουν τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, ώστε να αποδειχθούν ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι αστήρικτες και άδικες.

Τα επόμενα βήματα στη Βουλή

Μόλις παρέλθει το επταήμερο που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής, το προεδρείο θα πρέπει να ορίσει ειδική ημερήσια διάταξη συζήτησης και ψήφισης της πρότασης στην Ολομέλεια, εντός 15 ημερών. Η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να λάβει την τελική απόφαση για το αν θα γίνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ. Για να συσταθεί η προανακριτική επιτροπή απαιτείται να συγκεντρωθούν 151 «ναι» στην ψηφοφορία, η οποία θα είναι μυστική με κάλπη.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ (σε pdf) αναλυτικά το αίτημα του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

