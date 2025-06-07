Για τις βασικότερες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης που -όπως είπε- αλλάζουν προς το καλύτερο την εικόνα της χώρας, και για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, καθώς και για τις απαιτήσεις που έχει η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, μίλησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη του.

Παράλληλα έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στη μεσαία τάξη, λέγοντας ότι πρέπει να περιμένει την ανακοίνωση ευνοϊκών μέτρων από τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή «Αφού Μιλάω» ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει η Κυβέρνηση, και τόνισε πως έχουν να γίνουν πολλά ακόμα. «Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να πανηγυρίζεις», είπε και αναφέρθηκε σε πέντε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις: Την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη μείωση φορολογικών συντελεστών, το ψηφιακό κράτος, την ασφάλεια στα Πανεπιστήμια και τα μη κρατικά Πανεπιστήμια.

Αναφερόμενος στην ασφάλεια των πανεπιστημίων είπε: «Μέχρι το 2019 που αναλάβαμε, ό,τι και να γινόταν σε ένα Πανεπιστήμιο δεν μπορούσε να μπει η αστυνομία μέσα. Πλέον, γίνονται δεκάδες εκκενώσεις καταλήψεων, συλλαμβάνονται οι παραβάτες. Προφανώς εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο, όμως -για πρώτη φορά- βλέπουμε το αυτονόητο, πάνω από 60 εκκενώσεις καταλήψεων. Είναι ένα βήμα. Πατώντας πάνω σε αυτό, το οποίο έχει γίνει και δεν γινόταν για 45 χρόνια στην Ελλάδα, που ό,τι και να γινόταν στα Πανεπιστήμια ήταν χωρίς επιπτώσεις, πατώντας πάνω σε μια σημαντική επιτυχία, πάμε να κάνουμε κάτι ακόμα άμεσα, τα είπε η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία η Ζαχαράκη. Θα βάλουμε περισσότερες κυρώσεις».

Μιλώντας για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια είπε ότι πριν από 4,5 χρόνια, σε ένα ταξίδι του είχε δει και τα μη κρατικά Πανεπιστήμια και τα δημόσια Πανεπιστήμια και ντράπηκε. Και εξήγησε:

«Και γιατί ντράπηκα; Για τη χώρα που 20 χρόνια έχουμε χάσει τόσες ευκαιρίες. Και δεν φταίει ο κόσμος, το πολιτικό σύστημα φταίει. Θυμάστε τα χρόνια της αείμνηστης Μαριέττας Γιαννάκου, επί κυβέρνησης Καραμανλή. Τότε που έκανε κωλοτούμπα το ΠΑΣΟΚ, γύρισε 180 μοίρες,για να μιλάμε και να μας καταλαβαίνει ο κόσμος και χάσαμε δισεκατομμύρια, χάσαμε φοιτητές. Η Κύπρος με τα μη κρατικά Πανεπιστήμια αναβάθμισε παράλληλα και τα δημόσια. Αναβαθμίστηκαν. Και θα μου πείτε, τίέχουμε κάνει για τα δημόσια; Έχουμε διπλασιάσει τη χρηματοδότηση και μαζί με τα δημόσια, έρχονται και συμπράττουν τα μεγαλύτερα ξένα Πανεπιστήμια. Αξίζει να το δείτε αυτό, γιατί λέμε τα πράγματα όπως είναι. Σας πληροφορώ ότι, πλέον, θα έρθουν να συμπράττουν κάθε χρόνο τεράστια Πανεπιστήμια, όπως το Yale, το Columbia με τα δημόσια Πανεπιστήμια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.Και τα μη κρατικά να υπάρχουν είναι θετικό. Γιατί να είμαστε εμείς και η Κούβα η εξαίρεση; Γιατί ένα νέο παιδί, το οποίο θέλει να σπουδάσει σε ένα μη κρατικό Πανεπιστήμιο, να το υποχρεώσουμε να πάει στο εξωτερικό; Έχουν γίνει ως τώρα 13 αιτήσεις μη κρατικών Πανεπιστημίων. Το σύστημα είναι συνεχώς ανοιχτό. Και ένα να έρθει, που δεν είναι μόνο ένα, θα τα ελέγξει η Αρχή, επιτυχία είναι».

Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είπε ότι είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που κανείς δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ κάνει βήματα προόδου.

«Με βάση τα στοιχεία, το κράτος έχει εισπράξει 2 δισ.παραπάνω όχι από παραπάνω φόρους, αλλά από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και 1,5 δισ. παραπάνω από τη μείωση της ανεργίας" είπε, και προσέθεσε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, "είχαμε 12 παρεμβάσεις". Μια από αυτές ήταν το τεκμήριο, όπου και εκεί -όπως είπε-υπήρχαν πράγματα, "τα οποία έπρεπε να γίνουν, γιατί δεν μπορεί να έχεις ένα καφέ -για παράδειγμα- με 10 σερβιτόρους, οι οποίοι είναι με τον κατώτατο μισθό και εσύ να δηλώνεις κάτω απ' τον κατώτατο μισθό". Προσέθεσε: "Ήρθαν, λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι νοικοκυραίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έβαλαν POS, έβαλαν το IRIS, τώρα πρέπει και εμείς όχι 72 φόρους που έχουμε μειώσει, όσους παραπάνω μπορούμε, ειδικά για τους συνεπείς. Το έχουν ανάγκη. Και θα το κάνουμε με τα λεφτά που υπάρχουν».

Ο κ.Μαρινάκης μίλησε και για τις ανάγκες της μεσαίας τάξης λέγοντας ότι και ο ίδιος ανήκει εκεί. «Σας μιλάει ένας άνθρωπος, που είναι στη μεσαία τάξη και μάλιστα μου γράφουν πολλοί σχόλια μετά που δεν με ξέρουν: "Εσύ τί ανάγκη έχεις;", κ.λπ. Εγώ είμαι στη μεσαία τάξη και είμαι και πάρα πολύ περήφανος για τους συνεργάτες μου, τους φίλους μου. Και ξέρω, όμως, ότι μιλάω και σε ανθρώπους, οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ πιο δύσκολα από μένα», είπε.

Ερωτώμενος για το εάν ανακοινωθούν μέτρα μείωσης φόρων σε καύσιμα και εστίαση στη ΔΕΘ ο κ.Μαρινάκης αναφέρθηκε στις μειώσεις 72 φόρων που έκανε η κυβέρνηση και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας στη μεσαία τάξη. «Όπως, λοιπόν, κάναμε τα προηγούμενα, με τα λεφτά, τα οποία έχουμε βρει θα κάνουμε και τα επόμενα. 'Αρα η απάντηση είναι "ναι". Να περιμένει η μεσαία τάξη στη ΔΕΘ, γιατί πρέπει να δούμε τη μεσαία τάξη. Πρέπει να δούμε τους ανθρώπους αυτούς, που όλα αυτά τα χρόνια υπέμειναν και σε συνέχεια των φόρων που έχουμε μειώσει, θα μειώσουμε παραπάνω φόρους. Και εγώ θα πω και κάτι παραπάνω και με μεγαλύτερη έμφαση και στους πιο νέους, με μεγαλύτερη έμφαση σε αυτούς που έχουν ένα, δύο, τρία παιδιά ή μπορεί και παραπάνω. Γιατί τώρα εμείς που κάναμε το πρώτο παιδί και δόξα τω Θεώ και από το δικηγορικό γραφείο και από τα χρόνια όλα αυτά που δουλεύουμε, είμαστε και λίγο καλύτερα. Δεν θέλω να ξέρω πόσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, πόσες μαμάδες που και δουλεύουν και μεγαλώνουν παιδί, μπορούν να κάνουν και δεύτερο και τρίτο. Που και για τις μαμάδες έχουμε κάνει… Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μια μαμά μέχρι το 2020 γεννούσε και έπαιρνε μόνο 850 ευρώ. Αυτή η μαμά, ελεύθερη επαγγελματίας αγρότισσα, τώρα παίρνει για 9 μήνες τον κατώτατο μισθό. Από 800 ευρώ, δηλαδή παίρνει 9 ευρώ επί τον κατώτατο μισθό συν 2.000 ευρώ. Αυτό οι μαμάδες δεν το είχαν. Και οι άδειες μητρότητας αυξήθηκαν και παίρνουν περίπου 10.000. Και το ξαναλέω… Μεγαλώνεις ένα παιδί με 10.000 ευρώ; Λύνεις τα προβλήματά σου; Όχι. Ήμασταν στο μηδέν. Γι' αυτό είπα για την πολυκατοικία. Δεν έχουμε γίνει Σουηδία ούτε Λουξεμβούργο. Ο κόσμος δικαίως γκρινιάζει. Βελτιωθήκαμε όμως».

Τέλος αναφέρθηκε στα καθήκοντα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου λέγοντας ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άρτια ενημέρωση και η γνώση της επικαιρότητας.

Πηγή: skai.gr

