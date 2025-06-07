Την εκκίνηση σειράς έργων λιμενικών υποδομών και αφαλάτωσης στην Κέρκυρα και σε όλα τα νησιά του Ιονίου, στους ρυθμούς του ΑΙΓΙΣ, ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στην Κέρκυρα.

«Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με όλους τους αρμόδιους φορείς, θα τρέχουν πλέον τους διαγωνισμούς στους ρυθμούς που απαιτεί η κοινωνία» τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθαμε εδώ στην Κέρκυρα να κάνουμε αυτές τις δηλώσεις. 3,4 εκατομμύρια κόσμος περνά από το νησί με όλους τους τρόπους: κρουαζιέρα, ακτοπλοΐα, ναυσιπλοΐα, yachting κ.ο.κ. Αυτούς τους ταξιδιώτες τους θέλουμε, θέλουμε να τους φροντίσουμε και να αφήσουν το εισόδημά τους. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε και τους νησιώτες μας, τους οποίους σεβόμαστε και βρήκαμε όλους τους δυνατούς τρόπους για να τους στηρίξουμε.».

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας «το σύνολο αυτής της πολιτικής έχει δείξει ότι, αν υπάρχει θέληση, βούληση, πείσμα κουράγιο και δύναμη, στο τέλος, καταφέρνει κανείς να βοηθάει τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι για εμένα δεν μπορεί, σε καμία των περιπτώσεων, να είναι πολίτες που δυσκολεύονται στην καθημερινότητα τους.

Είναι οι νησιώτες μας που τους ενισχύουμε, τους στηρίζουμε για να μπορούν να επικοινωνούν τα νησιά μας με την ηπειρωτική χώρα, να διακινούνται τα αγαθά και να στηρίζεται το εμπόριο και η οικονομία».

Σε ό,τι έχει να κάνει με το Λιμενικό Σώμα, ο υπουργός δήλωσε πως «θα έρθουν στα νησιά μας νέα σκάφη, σύγχρονη τεχνολογία, θα ψηφιοποιηθεί το Λιμεναρχείο Κέρκυρας και όλα τα Λιμεναρχεία των Ιονίων και μέσα παρακολούθησης, drone, σένσορες, κάμερες, δορυφορικές λήψεις και ό,τι απαιτείται, προκειμένου να μπορέσουν οι λιμενικοί μας να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Τον υπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας.

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζά, τον διοικητή της 3ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., Πλοίαρχο Λ.Σ. Κωνσταντίνο Κορίζη και τον λιμενάρχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας, πλοίαρχο Λ.Σ. Αναστάσιο Σχοινά, επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο όπου ενημερώθηκε από τον περιφερειάρχη και τον λιμενάρχη για θέματα που αφορούν στη δραστηριότητα της Περιφέρειας και του λιμεναρχείου και συζήτησε με τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής.

Έπειτα, ο υπουργός μετέβη για επιθεώρηση στα περιπολικά σκάφη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που ελλιμενίζονται στο λιμάνι της Κέρκυρας και συνεχάρη τα πληρώματά τους για την διαρκή ετοιμότητά τους, τον επαγγελματισμό τους, την προσήλωσή τους στο καθήκον, την αυταπάρνηση και τον ζήλο που επιδεικνύουν καθημερινά με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προάσπιση των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας.

Ακολούθησε σύσκεψη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όπου, παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ιωάννη Τρεπεκλή, αντιπεριφερειαρχών, δημάρχων και αντιδημάρχων του νησιού, συζητήθηκαν θέματα και ζητήματα που αφορούν στην τοπική κοινωνία, στις ανάγκες και στις υποδομές του νησιού. Ο κ. Κικίλιας ολοκλήρωσε την επίσκεψή του με προσκύνημα στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα.

Ακολουθούν οι δηλώσεις των κ.κ. Γκίκα και Τρεπεκλή.

Δήλωση κ. ΥΦΥΝΑΝΠ



Εγώ θα ήθελα, καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο υπουργό για την επίσκεψή του στην Κέρκυρα, μια ιδιαίτερα παραγωγική επίσκεψη σε μια, όμως, δύσκολη μέρα, διότι είχαμε την απώλεια ενός σημαντικού στελέχους και της τοπικής κοινωνίας αλλά και του υπουργείου μας, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΚΕ.

Από εκεί και πέρα, σε συνεννόηση με τον κύριο υπουργό και με την έγκρισή του, θέλουμε να κάνουμε δύο απλές ανακοινώσεις σε πρώτο χρόνο. Εγκρίθηκε η αύξηση των δρομολογίων για τους θερινούς μήνες προς τα Διαπόντια Νησιά, με ένα επιπλέον δρομολόγιο. Είναι κάτι το οποίο οι αντιδήμαρχοι των Διαποντίων Νήσων ζητούσαν, η Περιφέρεια το ζητούσε και νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει και τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες σε αυτό το διάστημα. Επίσης, το τελευταίο χαρτί το οποίο έκανε ο συγχωρεμένος ο Ζερβόπουλος εχθές το βράδυ, ήταν το κλείσιμο του φακέλου του λιμένος των Οθωνών. Με την έγκριση του κυρίου υπουργού μπορούμε σήμερα να πούμε ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά, θα γίνει τις αμέσως προσεχείς ημέρες, η αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χρηματοδότησή του και είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι το έργο αυτό θα υλοποιηθεί πολύ γρήγορα.

Επίσης, ήθελα να πω ότι με τον κύριο υπουργό έχουμε σχεδιάσει ένα - και βεβαίως με την Συνεργασία της Περιφέρειας και των δήμων - ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των λιμενικών υποδομών της περιφερειακής μας ενότητας, που ξεκινούν από τα Διαπόντια Νησιά και καταλήγουν στους Παξούς. Η απόφαση, η οποία έχει ληφθεί - και βεβαίως το γνωρίζετε και από δηλώσεις του κυρίου περιφερειάρχη - είναι ότι με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου μας και με χρήματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, θα γίνει ένα σύγχρονο, υπερσύγχρονο λιμάνι η Λευκίμμη. Αυτό, με νέο επιβατικό σταθμό, θα δώσει ανάσα σε όλη την περιοχή αφού το project το οποίο είχαμε δρομολογήσει για το προηγούμενο διάστημα, δεν ευδοκίμησε. Επίσης, το αμέσως προσεχές διάστημα θα εγκαινιαστεί - και θα ξανακάνω πρόσκληση στον κύριο υπουργό να έρθει - ο επιβατικός σταθμός των Παξών και οι νέες εκεί προβλήτες για τα κότερα.

Υπάρχει ένα μεγάλο πλέγμα έργων τα οποία δρομολογούμε και σε ό,τι αφορά την ύδρευση - η γραμμή του κύριου υπουργού είναι ότι θα πρέπει να τρέξουμε "με ρυθμούς ΑΙΓΙΣ". Θυμίζω -γιατί κάποιοι αμφισβήτησαν - ότι ο κύριος υπουργός συμβασιοποίησε έργα που αγγίζουν το 1 δισ.. Οπότε, αυτό δείχνει και την κατεύθυνση. Θα τρέξουμε λοιπόν και τα ζητήματα στήριξης των δήμων σε ό,τι έχει να κάνει με την ύδρευση, που ήδη το κάνουμε. Έχουμε ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς τους δήμους για στήριξη στα θέματα της λειψυδρίας. Και θα συνεχίσουμε.

Τέλος, εγώ για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον 'υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης', Βασίλη Κικίλια, διότι με απόφασή του εγκαταστάθηκε και είναι επιχειρησιακή εδώ και ένα χρόνο στην Κέρκυρα, η 15η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, των Δασοκομάντο. Είναι άτομα τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή και με τον νέο εκσυγχρονισμό, που έχει ήδη δρομολογηθεί, θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Υπουργέ μου, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε στην απόλυτη διάθεσή σας για να τρέξουμε και να σας βοηθήσουμε στο όραμά σας και για την αύξηση του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και την επιχειρησιακή του, κυρίως, αναβάθμιση με το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα που αναγγείλατε 400 εκατομμυρίων ευρώ».

Δήλωση περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

«Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο υπουργό, τον κύριο Κικίλια και βεβαίως, τον υφυπουργό μας και βουλευτή Κέρκυρας, τον κύριο Γκίκα. Νομίζω, στα προβλήματα της Κέρκυρας τα είπε όλα, γιατί υπήρχε και η σύσκεψη με τους κυρίους δημάρχους, όπου τέθηκαν σοβαρά ζητήματα. Χαίρομαι, κύριε υπουργέ, που ξέρω ακούτε και συνεργαζόσαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί γνωρίζετε. Ήσασταν στην οικογένεια αυτή και νομίζω είναι ένα σχολείο καλό για να πετύχει κανείς και ως υπουργός. Και βεβαίως, μου δίνεται η ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για την περσινή περίοδο, την άριστη συνεργασία που είχαμε στο υπουργείο, τα θετικά αποτελέσματα που είχαμε στο σύνολο στα Ιόνια νησιά, γιατί πραγματικά, τα αντανακλαστικά του υπουργείου και οι εναέριες δυνάμεις, όποτε εμείς τις καλέσαμε, οι υπηρεσίες σας ή και εγώ προσωπικά, ήταν το τηλέφωνο σας πάντοτε ανοιχτό και η ανταπόκριση και τα αντανακλαστικά ήταν τέτοια που φέρανε θετικά αποτελέσματα.

Βεβαίως, όπως ξέρετε πολύ καλά, σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται και η τύχη να έχουμε ως σύμμαχο. Θέσαμε στον κύριο υπουργό και στον κύριο υφυπουργό, με τον οποίο συνεργαζόμαστε βέβαια με ευθύνη και των λιμενικών υποδομών στην περιοχή μας, για εμάς οι αουτοστράντες και οι μεγάλοι δρόμοι είναι τα λιμάνια. Η ανάπτυξη έρχεται από εκεί. Και η ανάπτυξη για τον τόπο μας, αλλά και η ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων. Ήδη οι λιμενικές σε μια συνεργασία λιμενικών υποδομών, οι οποίες θα είναι με την ευθύνη της χρηματοδότησης της Περιφέρειας, αλλά και στη συνέχεια, το Υπουργείο έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, μιας και είμαστε στην έδρα της περιφέρειας και για το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου. 'Ακουσα το μήνυμα το ευχάριστο σήμερα για το λιμάνι των Οθωνών. Μια σειρά από παρεμβάσεις αλλά και συντηρήσεις. Είμαστε σε ένα σχεδιασμό, σε ένα masterplan που θα αφορά, όχι μόνο το σήμερα αλλά θα έχει και ένα βάθος για το μέλλον.Σας ευχαριστώ και βεβαίως ένα αίτημα, όπως ξέρετε, όλων των διευθύνσεων στα λιμάνια μας είναι η στελέχωση στο προσωπικό, γιατί πραγματικά είμαστε μια περιοχή πολύ αξιόμαχη, καλπάζει η ιδιωτική πρωτοβουλία, έχουμε τη γείτονα χώρα που και αυτή έχει τις δικές δραστηριότητες, η Ιταλία, ένα μεγάλο Ιόνιο αρχιπέλαγος, το οποίο θέλει και αυτό την επιτήρησή του και την ασφάλεια. Σας ευχαριστώ και καλή δύναμη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.