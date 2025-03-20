Μαρινάκης: «Η αντιπολίτευση έχασε κάθε τελευταίο ίχνος αξιοπιστίας» - Είστε «εντολέας του ψηφιακού παρακράτους», απαντά ο Τσουκαλάς

«Η απόφαση - πρόταση του κ. Τριαντόπουλου θεωρώ ότι είναι μία γενναία πράξη από τον ίδιο και είναι και μία πρόταση η οποία δεν έχει προηγούμενο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των κυβερνητικών συντακτών.

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «ζητά να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του επί τη βάσει ενός κατηγορητηρίου το περιεχόμενο του οποίου ο ίδιος αρνείται, δηλαδή δηλώνει αθώος, επί τη βάσει μιας πρότασης η οποία όπως έχουμε πει από την αρχή δεν έχει κάποιο στοιχείο κάποια μαρτυρική κατάθεση που τον επιβαρύνει. Κι ενώ υπάρχει ξεκάθαρη και άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία από την κυβέρνηση της ΝΔ ο κ. Τριαντόπουλος ζητά από την προανακριτική και στη συνέχεια από τη Βουλή να τον στείλουν στον φυσικό του δικαστή».

Εξήγησε ότι αν το βάλουμε αυτό μαζί με την προαναγγελία από τον πρωθυπουργό για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος «αυτές οι κινήσεις είναι σημαντικά βήματα για να μειωθεί το πολύ μεγάλο χάσμα που υπάρχει με πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας η οποία δικαιολογημένα εν πολλοίς θα πω εγώ έχει αυξημένο αίσθημα δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς. Εδώ λοιπόν είναι που πρέπει εμείς να δείξουμε σοβαρότητα συνολικά».

Στη συνέχεια, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως «δεν έδειξε την ελάχιστη σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο άκουσμα αυτής της γενναίας πρότασης του Χρήστου Τριαντόπουλου. Αυτής της πρωτοφανούς πρότασης του Χρ. Τριαντόπουλου».

«Ακόμα και εμείς που έχουμε δει μια σειρά από στάσεις και αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ που ξεπερνούν πολλές φορές τα όρια του λαϊκισμού και της στείρας αντιπαράθεσης, περιμέναμε μια άλλη αντίδραση», είπε για το ΠΑΣΟΚ.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή επισημαίνοντας ότι αν και δεν συμφωνεί με το περιεχόμενό της ουσιαστικά ο κ. Τριαντόπουλος έρχεται και ζητά να γίνει δεκτή να ασκηθεί ποινική δίωξη.

Διάβασε επίσης και μία δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά στις 5 Μαρτίου, στην οποία επισημαίνεται μεταξύ άλλων: «αφού δεν θέλει κανείς να μπει εμπόδιο στη δικαιοσύνη γιατί να μην έχουμε την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου με το σκεπτικό που υπάρχει στην εισαγγελική διάταξη;» και αναφέρεται στην παραπομπή στον φυσικό δικαστή προκειμένου να κρίνει αν είναι αθώος ή ένοχος.

«Τα έχει πει τόσο καλά που κάλλιστα θα μπορούσε να αναπληρώσει και εμένα σε αυτή τη συγκεκριμένη τουλάχιστον διατύπωση. Εξαιρετικά. Γιατί έτσι είναι», τόνισε παρά που όπως είπε βέβαια υπάρχει διαφωνία με το περιεχόμενο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.

Είπε στη συνέχεια πως θέλει να διαλύσει 4 ψέματα που έχουν ακουστεί αυτές τις μέρες και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Ψέμα πρώτο: ότι η πρόταση αυτή είναι παράνομη. Δύο μέρες δεν μας έχει πει κανείς από την αντιπολίτευση από ποιο σημείο του Συντάγματος προκύπτει ότι κάτι τέτοιο είναι παράνομο. Γιατί δεν προκύπτει από πουθενά. Ψέμα δεύτερο: θέλει λέει να αποφύγει τη βάσανο της Προανακριτικής γιατί εκεί θα γίνουν ανακριτικές πράξεις, θα προσκληθεί ο α, ο β, ο ω… κι αυτό το φοβάται ο Τριαντόπουλος, η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης…». Τόνισε ότι το δικαστικό συμβούλιο που αποτελείται από πέντε ανώτατους δικαστές απαρτίζεται από τρεις αρεοπαγίτες και δύο μέλη του ΣτΕ που κληρώνονται δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ανώτατη βαθμίδα των αντίστοιχων δικαστηρίων και μπορούν να κάνουν όλες τις ανακριτικές πράξεις που θα μπορούσε να κάνει και η Προανακριτική Επιτροπή. Το ερώτημα είναι ποιος προτιμά κάποιος να κάνει δικαστικές πράξεις; Ανώτατοι δικαστές ή τα κόμματα; «Ψέμα τρίτο: Ναι αλλά έτσι δεν θα μπορεί να διευρυνθεί το κατηγορητήριο». Ψέματα. Αν θέλει η Προανακριτική να διερευνηθεί κάποιο άλλο αδίκημα, κάποιο άλλο πρόσωπο οφείλει να στείλει σχετική πρόταση στην Ολομέλεια της Βουλής με τις 30 υπογραφές όπως έγινε αρχικά από το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο μπορεί να κάνει και το δικαστικό συμβούλιο. Κανένα δικαίωμα δεν χάνεται και τίποτα από αυτά που λέει η αντιπολίτευση δεν ισχύει. «Ψέμα τέταρτο, το κοινό ψέμα ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Λύσης όπως είπα σε σημερινή μου ανάρτηση με βίντεο «η πράσινη λύση»: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης το '18 έλεγε τα αντίθετα και κατήγγειλε την τότε κυβέρνηση για το κλείσιμο της προανακριτικής».

Είπε επίσης πως θεωρεί αυτό το πιο χυδαίο ψέμα και μάλιστα είναι μεγάλο αυτογκόλ του ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να ξεπλύνει τη σκευωρία Novartis.

Συνέχισε λέγοντας πως «το 2018 η τότε κυβέρνηση προσπάθησε να στείλει στη Δικαιοσύνη αρχικά μέσω της Προανακριτικής τους πολιτικούς της αντιπάλους. Όταν κατάλαβαν οι της τότε κυβέρνησης ότι αποκαλύπτονται οι σκοποί και η ένδεια όσων έλεγαν οι κουκουλοφόροι μάρτυρες ζήτησαν τότε να κλείσει άρον άρον η Προανακριτική χωρίς να ασκηθεί ποινική δίωξη. Σήμερα ο Τριαντόπουλος ζητά να του ασκηθεί ποινική δίωξη, να ψηφίσει η πλειοψηφία την πρόταση της μειοψηφίας και να πάει στον φυσικό του δικαστή. Να λέει το ΠΑΣΟΚ τα ίδια με την Ελληνική Λύση;».

Κλείνοντας την απάντησή του αυτή τόνισε ότι από την πρόταση Τριαντόπουλου έχουμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις: η μία είναι η ίδια η απόφαση. Είναι μια γενναία απόφαση, μια απόφαση τομή που σε συνδυασμό με την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρ. 86 αλλάζει αυτό το οποίο είχαμε ως εντύπωση για την ασυλία των υπουργών και των υφυπουργών. «Είδηση δεύτερη (για μας δεν είναι είδηση αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον), η αντιπολίτευση έχασε κάθε τελευταίο ίχνος αξιοπιστίας», είπε και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ήθελε να παίξει το δικό της επικοινωνιακό παιχνίδι.

Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης είναι ο πολιτικός προϊστάμενος και ο εντολέας του ψηφιακού παρακράτους

Άμεση ήταν η αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Ο κ. Μαρινάκης δεν βρήκε το θάρρος και τα επιχειρήματα να απαντήσει στα ερωτήματα μου. Όπως κάθε φορά που δεν μπορεί να πει κάτι πειστικό, επιστρατεύει την "ομάδα προπαγάνδας" που σιτίζεται στο Μέγαρο Μαξίμου από τα λεφτά των φορολογουμένων για να πετάει λάσπη στους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης.

Επιβεβαίωσε πλέον με καθαρό τρόπο ότι είναι ο πολιτικός προϊστάμενος και ο εντολέας του ψηφιακού παρακράτους. Κύριε Μαρινάκη, δεν γνωρίζετε πως η διαδικασία παραπομπής στον φυσικό δικαστή που προβλέπει το Σύνταγμα μας γίνεται μέσω απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής μετά από έκδοση πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής; Αφήστε την Προανακριτική Επιτροπή να επιτελέσει τον ρόλο που της επιφυλάσσει το Σύνταγμα. Μην συνεχίζετε άλλο αυτόν τον κατήφορο. Οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν είναι ακορντεόν. Η δημοκρατία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να παίζετε μαζί της», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.

Απάντηση Ρωμανού στον Τσουκαλά: O κ. Τσουκαλάς, ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είναι βαθύτατα εκτεθειμένοι

Ακολούθως, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός, απάντησε στην ανάρτηση του κ. Τσουκαλά αναφέροντας τα εξής:

"Στις 5 Μαρτίου ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Τσουκαλάς δήλωνε απαντώντας σε ερώτηση της κ. Τρέμη στο newsbomb.gr, όπου βρεθήκαμε μαζί: «Έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος βγαίνει και λέει ότι δεν θα μπει εμπόδιο στη Δικαιοσύνη και να πέσει άπλετο φως. Και εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Αφού δεν θέλει κανένας να μπει εμπόδιο στη Δικαιοσύνη, γιατί να μην έχουμε την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου με το σκεπτικό που υπάρχει στην εισαγγελική διάταξη, αφού αφορά τα τέσσερα υπηρεσιακά πρόσωπα που μαζί με τον κ. Τριαντόπουλο συναποφάσισαν το μπάζωμα, αλλοίωση -ο ίδιος το λέει αποκατάσταση στις συνεντεύξεις του- και να πάει στον φυσικό δικαστή και προφανώς εκείνος θα κρίνει αν είναι αθώος ή ένοχος. Δεν θα το κρίνουμε εμείς, ούτε θα πω εγώ αν είναι αθώος ή ένοχος. Δεν θα κάνω εγώ τον ρόλο του δικαστή, θα το κάνει η φυσική Δικαιοσύνη».



Ενώ στην προσπάθειά του να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του κατά της κανονικής διενέργειας των εργασιών της Προανακριτικής, προσέθετε: «Άρα, αν η Κυβέρνηση λέει ότι εγώ ήδη είμαι προδιατεθειμένη αρνητικά στο να τον παραπέμψω -και το έχω ήδη αποφασίσει- και έχω την πλειοψηφία, αυτό αντιφάσκει με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν θα μπει εμπόδιο ώστε να φτάσουν όλα στον φυσικό δικαστή.

Τώρα, με ρωτήσατε για το θέμα της αναβάθμισης κατηγορητηρίου. Εμείς έχουμε πει ότι έχουμε μία αρχή: όπου υπάρχει εισαγγελικό πόρισμα, όχι μία απλή δικογραφία, διότι αν πάμε στη λογική μιας απλής δικογραφίας, όποιος κάνει μήνυση αύριο για παράδειγμα στον κ. Ρωμανό για κάτι, χωρίς να το εξετάσουμε θα πρέπει να τον παραπέμψουμε.

Εμείς έχουμε πει: όπου υπάρχει εισαγγελικό πόρισμα εμπεριστατωμένο πρέπει να πηγαίνεις στον φυσικό δικαστή».

Για να καταλήξει: «Αν αύριο προκύψουν άλλα αδικήματα για το ίδιο πρόσωπο ή άλλα αδικήματα για άλλα πρόσωπα, μπορεί να επαναληφθεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Άρα τίποτα δεν κρύβεται, απλά κάθε φορά προχωράμε με σεβασμό ακριβώς στα συμπεράσματα που έχει ήδη εξάγει μέσα από έργο η Δικαιοσύνη».

Τα είπε τόσο σωστά ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ που δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα. Είναι πλέον ολοφάνερο ότι ο κ. Τσουκαλάς, ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είναι βαθύτατα εκτεθειμένοι και το λιγότερο που οφείλουν είναι μία δημόσια συγγνώμη. Και είναι εξίσου ολοφάνερο ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η αλήθεια, αλλά μόνο η χυδαία πολιτική εργαλειοποίηση μιας εθνικής τραγωδίας".

