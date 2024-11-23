Το νέο του κόμμα θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Στέφανος Κασσελάκης την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για τις αυριανές εσωκομματικές εκλογές.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς, προγραμματικούς άξονες της νέας προγραμματικής του πρότασης, για να θέσει στη συνέχεια την πρώτη υπογραφή στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Στη συνέχεια το ιδρυτικό κείμενο αναμένεται να συνυπογράψουν οι βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και θα είναι παρόντες, αλλά και όλα τα μέλη και οι φίλοι του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παρουσίες στη σημερινή εκδήλωση. Απών, φαίνεται πως θα είναι ο βουλευτής Κιλκίς, Πέτρος Παππάς, ο οποίος διαφώνησε με τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν το τελευταίο διάστημα από την Κουμουνδούρου, δεν προτίθεται, ωστόσο, να προσχωρήσει στο νέο κόμμα υπό τον Στέφανο Κασσελάκη, ούτε και στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα.

Πάντως, χθες ο Αλέξης Τσίπρας δε δίστασε να ασκήσει δριμεία κριτική στον Στέφανο Κασσελάκη, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει.Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «μια ιστορική διαδρομή ενδιαφέρουσα, σε χαμηλούς τόνους, που καταγράφει τα συν και τα πλην, τόσο του ΠΑΣΟΚ, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Χρήσιμη για όσους δεν έχουν αφεθεί σήμερα στην μεταπολιτική, στην λατρεία της εικόνας, στο αδειανό πουκάμισο μιας επικοινωνίας που αγνοεί επιδεικτικά την ουσία. Και δυστυχώς έχει διεισδύσει και στο στρατόπεδο της προόδου».

Την Κυριακή οι εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος και για τις αυριανές εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ. Στην αυριανή εκλογική αναμέτρηση 400 κάλπες ανά την Ελλάδα, ανοίγουν 8 το πρωί και κλείνουν 7 το απόγευμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Αναλυτικά όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διαδικασία:

Πώς ψηφίζω για Πρόεδρο;

Δικαίωμα ψήφου έχουν ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ από την ηλικία των 15 ετών και άνω, που είτε είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, είτε εγγραφούν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, επιτόπου στα εκλογικά τμήματα.

Πότε ψηφίζω;

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2024, από τις 8.00 π.μ. μέχρι και τις 7.00 μ.μ.

Πού ψηφίζω;

Έχουν οριστεί εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα που τα βρίσκετε εδώ. Όσοι είναι ήδη μέλη και όσοι εγγραφούν την ημέρα της ψηφοφορίας μπορούν να ψηφίσουν σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ακόμη κι αν βρίσκονται εκτός της εκλογικής τους περιφέρειας.

Τι πρέπει να έχω μαζί μου;

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο Υγείας.

Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ορίζεται καταβολή εκλογικής συνδρομής 3 ευρώ.

Πολίτες άλλων χωρών, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών ή μετανάστες και όσοι είναι κάτω των 17 οφείλουν να επιδείξουν νόμιμο έγγραφο που να προκύπτει ταυτοπροσωπία τους, καθώς και ο ΑΜΚΑ τους.

Πώς ψηφίζω από το εξωτερικό;

Για τους κατοίκους εξωτερικού η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, από το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 23.59 μέχρι τις 19.00 ώρα Ελλάδος της Κυριακής 24 Νοεμβρίου. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη και όσοι εγγραφούν ως μέλη μέχρι και την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στις 14.00 ώρα Ελλάδας.

