Φάμελλος: Να διερευνηθεί και δικαστικά η υπόθεση της Ομάδας Αλήθειας

Την ανάγκη να διερευνηθεί και δικαστικά η υπόθεση της Ομάδας Αλήθειας, την οποία χαρακτήρισε "σκάνδαλο", υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στο ΟPEN.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στη μήνυση που ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν εναντίον του οι υπεύθυνοι της Ομάδας Αλήθειας. Είπε συγκεκριμένα:

«Είναι πρωτοφανές αυτό που δημοσιοποιήθηκε: η προαναγγελία μήνυσης εναντίον πολιτικού αρχηγού και είναι κάτι που έρχεται από τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι η Ομάδα Αλήθειας υποστηρίζει την ΝΔ. Άρα ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ προανήγγειλε ότι θα μου κάνει μήνυση επειδή πήγα στη δικαιοσύνη και ζήτησα την διερεύνηση της υπόθεσης και τα στοιχεία που έχει αναδείξει η δημοσιογραφική έρευνα. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης».

Εξήγησε ακόμη ότι το ζήτημα δεν είναι στην προπαγάνδα αλλά «Το πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση που υποκρύπτεται πίσω από τη λειτουργία του. Πώς πληρώνεται αυτός ο μηχανισμός; Η μηνυτήρια αναφορά έγινε γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα που αποδεικνύουν ότι στελέχη της ΝΔ που πληρώνονταν από την Blue Skies είναι στελέχη της Ομάδας Αλήθειας. Οι σχέσεις αυτές και από που πληρώνονταν τα στελέχη θα πρέπει να διευκρινισθεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε "ιδιώτες πληρώνουν ιδιώτες". Για να λειτουργούν σαν προπαγανδιστικός μηχανισμός. Έχουμε έναν μηχανισμός προπαγάνδας, που πληρώνεται με κρατικό και ιδιωτικό χρήμα».

Υπογράμμισε ακόμη ότι «Η προαναγγελία της μήνυσης έγινε όταν πήγα στον εισαγγελέα, αυτό ήταν που ενόχλησε. Είναι εντολή της ΝΔ η μήνυση. Ζητώ από τους πολιτικούς αρχηγούς να πάρουν θέση. Είναι θέμα δημοκρατίας. Υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης κομμάτων. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Το ότι υπάρχει προπαγανδιστικός μηχανισμός είναι γνωστό. Τώρα μιλάμε για παράνομη χρηματοδότηση κόμματος και τριγωνική συναλλαγή. Μαζεύτηκαν πολλά, υποκλοπές, επίθεση στις Ανεξάρτητες Αρχές, σκάνδαλο των Τεμπών. Το θέμα θα έλθει ξανά στην Βουλή γιατί εκεί θα πρέπει να λογοδοτήσει ο κ. Μητσοτάκης».

Σε ερώτηση σχετικά με την παρατήρηση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι στην εισαγγελία δεν τον συνόδευε ο Παύλος Πολάκης απάντησε:

«Ο κ. Γεωργιάδης δεν απαντά για την ταμπακέρα που είναι η παράνομη χρηματοδότηση. Στην εισαγγελία πήγα με τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που καλύπτει το ευρύτερο φάσμα. Με τον Παύλο Πολάκη έχουμε κάνει συζήτηση για όλα τα πεδία στα οποία θα πρέπει να προσφύγουμε για το σκάνδαλο της Ομάδας Αλήθειας».

Για τα περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια ανέφερε:

«Ο κ. Χρυσοχοίδης έχει σοβαρές υποχρεώσεις στα θέματα ασφάλειας και δεν έχει ανταποκριθεί. Υπάρχουν επιθέσεις οι οποίες δεν μπορεί να μην αντιμετωπίζονται. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που η αστυνομία μπορεί να αντιμετωπίσει όταν πρόκειται για αυτόφωρα αδικήματα στον χώρο των πανεπιστημίων. Εμείς λέμε ότι θα υπάρχει ασφάλεια σε όλα τα πεδία της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θα κατηγορήσω για σχέδιο πίσω από τα πρόσφατα επεισόδια. Όμως υπάρχουν πολλές εστίες υποβάθμισης των πανεπιστημίων, ενώ ο κ. Μητσοτάκης πριμοδοτεί τα ιδιωτικά ιδρύματα».

«Το ελληνικό πανεπιστήμιο, οι πρυτανικές αρχές και πανεπιστημιακή κοινότητα μπορούν να περιφρουρήσουν την λειτουργία του και να προστατεύσουν τις ιδέες και την περιουσία του. Θέλουμε ένα πανεπιστήμιο που οι διοικήσεις του να έχουν την ευθύνη. Όλοι πρέπει να αναβαθμίσουμε την ευθύνη μας» τόνισε.

Για τις δημοσκοπήσεις και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε:

«Υπάρχει ένα πρόβλημα απαξίωσης της πολιτικής και των θεσμών. Τον κ. Μητσοτάκη τον βολεύει αυτή η απαξίωση, να δημιουργείται η εντύπωση ότι όλοι ίδιοι είναι, να ενισχύεται η αποπολιτικοποίηση, αλλά έχουμε κι εμείς τις ευθύνες μας. Περάσαμε δύσκολη περίοδο, υπήρξε ζήτημα αξιοπιστίας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιστρέψει πλέον στην αξιοπιστία και στην δυναμική αντιπολίτευση. Δεν μας αρέσει η δημοσκοπική εικόνα, αλλά είμαστε σε μία πορεία επανεκκίνησης. Θα γίνει μεγάλη αλλαγή στο Συνέδριο του κόμματος και θα εκφραστεί και στο πολιτικό δυναμικό. Η πολιτική μας πρόταση όμως πηγαίνει καλά στην κοινωνία. Η κοινωνία συμφωνεί στην συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων ώστε να υπάρχει προοδευτική απάντηση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.