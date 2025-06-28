Κοντογεώργης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο Υπουργικό Συμβούλιο θα υπάρξει τοποθέτηση του πρωθυπουργού, την οποία δεν μπορώ να προκαταλάβω

«Παρά τη διαχρονικότητα και τη διακομματικότητα του προβλήματος των αγροτικών επιδοτήσεων, οι πολιτικές ευθύνες αναγνωρίσθηκαν και ανελήφθησαν από μέρους της κυβέρνησης» επισήμανε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ1. Ενώ εξειδίκευσε, στη συνέχεια, τους τρόπους με τους οποίους έγινε η ανάληψη ευθύνης: «Ο πρώτος αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος στη ρίζα του, με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια στην καταβολή των αποζημιώσεων - κι αυτό τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει επέλθει συμφωνία ως προς αυτό για να μην έχουμε κι άλλα προβλήματα στο μέλλον». Και, παράλληλα, «με την αυτονόητη και την επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ανάκτηση των παρανόμως καταβληθέντων ποσών σε μη νόμιμους δικαιούχους, μια διαδικασία που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα οι χθεσινές παραιτήσεις των τεσσάρων μελών της κυβέρνησης αναδεικνύουν την ανάληψη και την αναγνώριση της πολιτικής ευθύνης, η οποία πάντοτε είναι πιο ευρεία από την ποινική ευθύνη».

Σύμφωνα με τον Θ. Κοντογεώργη, «υπάρχουν ζητήματα που γεννούν σοβαρό προβληματισμό και εντυπώσεις, και μπορεί να αμαυρώσουν μια προσπάθεια. Η πολιτική ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνεται στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο, προκειμένου και οι πολίτες να αισθάνονται ότι η πολιτική δίνει το παράδειγμα».

Ενώ επαναλαμβάνοντας τη διάκριση μεταξύ της ευρύτερης πολιτικής ευθύνης και της ποινικής ευθύνης, σημείωσε: «Για μια τόσο μεγάλη δικογραφία με πολλές προεκτάσεις και πρόσωπα, απαιτείται χρόνος προκειμένου να καταλήξει κανείς σε συμπεράσματα. Όμως οι συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας προφανώς γέννησαν προβληματισμό και εντυπώσεις, στις οποίες υπήρξε ανταπόκριση από τους πρώην συναδέλφους που μέχρι πρότινος ήταν στην κυβέρνηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να λειτουργούμε και με τα απαραίτητα κοινωνικά αντανακλαστικά», υπογράμμισε και συνέχισε: «Χρειάζεται πλήρης αντίληψη για τα πραγματικά περιστατικά, που στοιχειοθετούν ή όχι κάποιες ποινικές ευθύνες - από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε με τον δέοντα θεσμικό τρόπο που επιβάλλει και η σοβαρότητα του ζητήματος».

Ειδικώς για τον Μάκη Βορίδη, είπε πως «εφόσον το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει στην πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, προφανώς και ο υπουργός θα θέλει με τον τρόπο του να στηρίξει την αθωότητά του εντός του Κοινοβουλίου». Επομένως, «αυτά θα τα δούμε συν τω χρόνω, δεν θα αργήσει ο χρόνος, κατά τον οποίον θα έχουμε σχηματίσει μια πλήρη αντίληψη για τα ζητήματα αυτά και θα υπάρξουν οι κατάλληλες θεσμικές κινήσεις ανάλογα, βέβαια, και με ό,τι προκύψει από τη δικογραφία που έχει σταλεί στη Βουλή».

Αναφορικά με τις εξελίξεις των επόμενων 24ώρων, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ανέφερε ότι «στο Υπουργικό Συμβούλιο θα υπάρξει μια τοποθέτηση του πρωθυπουργού, την οποία δεν μπορώ να προκαταλάβω. Δεν θα αργήσει και η στιγμή των αντικαταστάσεων για να προχωρήσει και η δουλειά».

Πάντως, ο υφυπουργός είπε και αυτό: «Καλούμαστε να πληρώσουμε ένα μεταπολιτευτικό λογαριασμό -κι αυτό έχει να κάνει και με νοοτροπίες, με εστίες διαφθοράς που υπάρχουν διαχρονικά στην ελληνική δημόσια διοίκηση». Επισήμανε δε, ότι «αυτή είναι η κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει κινήσεις και στο μέτωπο των παράνομων ηλεκτρονικών υπερσυνταγογραφήσεων, σε κυκλώματα διαφθοράς σε υπηρεσίες δόμησης στη Μύκονο κ.ά. περιοχές, σε ζητήματα διαφθοράς που υπήρξαν σε εφορίες. Επομένως, η βούληση είναι σαφής και θα επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτό». Εξ άλλου, συμπλήρωσε, «η ανάκτηση εμπιστοσύνης του πολιτικού συστήματος περνάει και μέσα από την καταπολέμηση της διαφθοράς».

Μιλώντας, ακόμη, για μεταρρυθμίσεις που δεν είναι «οι πλέον αρεστές» σε κάποιους, αναφέρθηκε στη «μεγάλη προσπάθεια στο μέτωπο της φορολογικής δικαιοσύνης, (η οποία) παράγει αποτελέσματα και το μέρισμα της ανάπτυξης που δημιουργείται επιστρέφεται στην κοινωνία. Εμείς στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουμε, στο πλαίσιο της επιβολής της νομιμότητας αλλά και ταυτόχρονα στις απαραίτητες αλλαγές». Με στόχο, συμπλήρωσε, «όσα μας έχουν ταλαιπωρήσει, να μην συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους συμπολίτες μας».

Απαντώντας, όμως, στην κριτική της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός από το επιχείρημα της διακομματικότητας που επικαλέσθηκε στην αρχή της συνέντευξης, προσέθεσε, στο σημείο αυτό, και το γεγονός ότι «στη δικογραφία αναφέρονται πρόσωπα και από άλλους πολιτικούς χώρους», επίσης ότι «το πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε στη χώρα, αφορά και μια περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ».

Όμως, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κλείνοντας, έστειλε και το μήνυμα, «εμείς θα λειτουργήσουμε στο πλαίσιο της εξυγίανσης των αγροτικών επιδοτήσεων, πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο, αυτό να το αντιληφθούν όλοι. Ταυτόχρονα θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε όσα κατεβλήθησαν παρανόμως, να επιστρέψουν εκεί που πρέπει».

Σε άλλο θέμα της επικαιρότητας - τουρκολιβυκό μνημόνιο, αύξηση μεταναστευτικών ροών - αφού παρατήρησε ότι είναι θέματα που τέθηκαν στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, διαβεβαίωσε ότι «η χώρα μας ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα -και προφανώς αυτό προκαλεί αντιδράσεις». «Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έληξε τα θέματα της ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, επεξέτεινε τα χωρικά ύδατα. Εμείς έχουμε πολιτική αρχών, των αρχών του διεθνούς δικαίου. Καλούμε και τις υπόλοιπες χώρες προς τούτο. Δεν αναγνωρίζουμε το τουρκολιβυκό μνημόνιο, όπως δεν το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση και τις ανακοινώσεις προχθές» επισήμανε.

Ενώ σε σχέση με το μεταναστευτικό, «αυτός ο διάδρομος που πηγαίνει να φτιαχτεί από την Λιβύη, πρέπει να σταματήσει. Αυτό έγινε σαφές σε όλους τους τόνους, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι και ο Επίτροπος Μετανάστευσης τις επόμενες ημέρες μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς από Ιταλία, Ελλάδα και Μάλτα θα επισκεφθούν την Ανατολική και Δυτική Λιβύη», σημείωσε ο Θ. Κοντογεώργης και επικαλέσθηκε την απόφαση του πρωθυπουργού να υπάρξει επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου από πολεμικά πλοία. Τα οποία (πλοία) «θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά και με βάση τους κανόνες εμπλοκής που υπάρχουν. Είναι, όμως, και ένα μήνυμα -πέραν της ουσίας- ότι δεν θα επιτρέψουμε να εμπεδωθεί αυτός ο διάδρομος που κάποιοι διακινητές πηγαίνουν να δημιουργήσουν. Αυτό όμως είναι και ευρωπαϊκή απόφαση πλέον, επομένως σε αυτόν τον τομέα θα υπάρξει κοινή δράση».

Κληθείς να σχολιάσει, τέλος, όσα έγιναν κατά την πρόσφατη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, δήλωσε: «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις χωρίς εφησυχασμό, χωρίς φόβο και με αυτοπεποίθηση. Η πολυμερής διπλωματία που έχει αναπτύξει η χώρα μας παράγει αποτελέσματα». Ενώ ειδικώς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε: «Χρειάζεται μια συζήτηση με την Τουρκία για τα γνωστά θέματα, είναι σαφείς οι διαχωριστικές γραμμές και η ελληνική εξωτερική πολιτική κάνει αυτό που πρέπει προκειμένου να διασφαλίσει απολύτως τα κυριαρχικά συμφέροντα της χώρας μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.