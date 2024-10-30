Ανδρουλάκης από ΑΣΕΠ: Είναι προτεραιότητά μας η αξιοκρατία και η διαφάνεια στη χώρα

Τα γραφεία του ΑΣΕΠ επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο και το ΔΣ της Ανεξάρτητης Αρχής.

Είναι προτεραιότητά μας η αξιοκρατία και η διαφάνεια στη χώρα

Σε δήλωσή του ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «είναι προτεραιότητά μας η αξιοκρατία και η διαφάνεια στη χώρα».

«Πρέπει να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτόν τον θεσμό, που ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ πριν από πολλές δεκαετίες με πρωταγωνιστή τον αείμνηστο Αναστάσιο Πεπονή. Δυστυχώς, τότε η Νέα Δημοκρατία πολέμησε πολύ τον θεσμό και τα τελευταία χρόνια με τον νόμο του 2021, αντί να συμβάλει στη διόρθωση διαδικαστικών προβλημάτων, δημιούργησε καινούργια» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Επιπροσθέτων τόνισε: «Το αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων λαθών της κυβέρνησης είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται υπό ομηρία. Έχουν χάσει χρόνο, χρήματα και δυστυχώς δεν βλέπουν φως στο τούνελ» αναφερόμενος στους επιτυχόντες του 2023.

