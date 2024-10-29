Live τα εγκαίνια του νέου κτιρίου της ΑΑΔΕ: Ομιλίες Μητσοτάκη, Χατζηδάκη και Πιτσιλή

«Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους έως το τέλος της κυβερνητικής θητείας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του νέου ψηφιακού «στρατηγείου» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

«Κεντρική επιλογή της κυβέρνησης οι σταδιακές και δημοσιονομικά βιώσιμες μειώσεις φόρων» δήλωσε ο πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτιρίου της ΑΑΔΕ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή πόλεμο με τη φοροδιαφυγή.

Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η μετακίνηση της ΑΑΔΕ στο νέο υπερσύγχρονο κτίριο δεν έχει να κάνει μόνο με την εξοικονόμηση κάποιων εκατομμυρίων ευρώ, και αλλά και με τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η ΑΑΔΕ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχες φορολογικές αρχές άλλων προηγμένων χωρών.

Από την πλευρά του ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι η ΑΑΔΕ οικοδομεί ένα νέο μοντέλο κεντρικών δομών με μεγαλύτερη ταχύτητα, καλύτερη εξυπηρέτηση και διαφάνεια για τους φορολογούμενους με παράλληλη ανάπτυξη ψηφιακού εκσυγχρονισμού με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης.



«Το μοντέλο των εφοριών όπως το ξέραμε έχει τελειώσει», επισήμανε ο υπουργός, σημειώνοντας τη λειτουργία των κέντρων βεβαίωσης και είσπραξης, εξυπηρέτησης και φορολογίας ακινήτων.

Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη η μετάβαση στο νέο σύστημα συνοδεύεται από κάποιες «παιδικές ασθένειες», οι οποίες όπως αντιμετωπίστηκαν στο κέντρο βεβαίωσης και είσπραξης, έτσι θα αντιμετωπιστούν και στο κέντρο φορολογικών διαδικασιών όπου σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συσσωρευτεί χιλιάδες αιτήματα.

«Έχουμε τον τρόπο να τα ελέγξουμε όλα» ήταν το μήνυμα του Γιώργου Πιτσιλή κατά την τελετή εγκαινίων, σημειώνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΑΑΔΕ με την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.



Σημειώνεται ότι στο νέο κτίριο της ΑΑΔΕ στεγάζονται 1.100 υπάλληλοι οι οποίοι μέχρι τώρα εργάζονταν σε δέκα διαφορετικά κτίρια.

Πηγή: skai.gr

