Μαρινάκης: Αυτά τα 10 χρόνια η Νέα Δημοκρατία μεγάλωσε, όπως και η Ελλάδα

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο του με τίτλο «10 χρόνια που μεγάλωσαν την παράταξη και ψήλωσαν τη χώρα», στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ αναφέρει:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατάφερε να κάνει τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο ένα μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα, αλλά μια παράταξη των πολλών, κύριο εκφραστή της φωνής των ανθρώπων που δεν θαμπώνονται πια από τις σειρήνες του μαξιμαλισμού και των λεφτόδεντρων. Των νοικοκυραίων, της μεσαίας τάξης, των πολιτών που διψούν για ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους και τα παιδιά τους».

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης, αφού αναφέρεται στις μεταρρυθμίσεις που προώθησε ο πρωθυπουργός, στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας αλλά και των νοικοκυριών, καθώς και την ενίσχυση της διπλωματικής ισχύος της χώρας, σημειώνει ότι αυτά τα δέκα χρόνια η Νέα Δημοκρατία μεγάλωσε, όπως και η Ελλάδα.

«Και με πυξίδα τις αρχές και τις αξίες μας, με ανοικτά τα μάτια και τα αυτιά μας στις σύγχρονες προκλήσεις, θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε το μέλλον, αφήνοντας τους άλλους να τσακώνονται για το χθες» προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

