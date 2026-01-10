Για το επεισόδιο που προκλήθηκε στη Βουλή την Πέμπτη, την ώρα που στο βήμα βρισκόταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και την παρέμβαση του Νίκου Δένδια, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης. Εξαπέλυσε πυρά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτηρίζοντάς της «λυκειάρχη λυκείου της χούντας», ενώ για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ανέφερε πως δεν θα έπρεπε να παρέμβει, σημειώνοντας πως είναι «όλα καλά» μεταξύ τους.

Αναλυτικά ανέφερε: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ενώ διακόπτει διαρκώς κάθε ομιλητή της στο βήμα και εμένα που έχω μιλήσει προηγουμένως, έρχεται τώρα να μας εγκαλέσει γιατί εγώ μίλησα με τον διπλανό μου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου νομίζει ότι είναι και πρόεδρος της Βουλής, ίσως από την προηγούμενη θητεία της ή ένα στυλ που έχει, λυκειάρχη λυκείου της χούντας.

Δεύτερον, με εγκαλεί γιατί είμαι πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών και άμυνας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Γι’ αυτό έχει έναν παραλογισμό. Εμείς εκλεγόμαστε και μόλις έγιναν οι εκλογές στην επιτροπή και μάλιστα με την ψήφο της αντιπολίτευσης».

Για το άλλο επεισόδιο που είχε γίνει με τον Νίκο Δένδια, ανέφερε πως «όταν εγώ ρώτησα πού είναι υπουργός, ασκούσα τον θεσμικό μου ρόλο ως πρόεδρος της επιτροπής και με εγκαλεί (η κ. Κωνσταντοπούλου) για να δημιουργήσει ένταση μεταξύ εμού και του Δένδια».

Και σημείωσε «τρίτον, λέει ότι κάνουμε δουλίτσες εμείς. Εμείς που είμαστε στη Βουλή από το πρωί μέχρι το βράδυ με έναν μισθό, που αυτή όντως κάνει δουλίτσες, στον βαθμό που έχει και άλλο επάγγελμα, πέραν της αρχηγού κόμματος και χρησιμοποιεί το προνόμιο του αρχηγού κόμματος. Αυτός είναι ένας παραλογισμός του Συντάγματος, που το επιτρέπει δυστυχώς».

«Μετανιώνω για το ‘άσε μας κουκλίτσα μου’»

Για την ατάκα «άσε μας κουκλίτσα μου», ο κ. Καιρίδης απάντησε πως «ο χαρακτηρισμός προφανώς είναι ατυχέστατος στον βαθμό που πάει την κουβέντα. Προφανώς το μετανιώνω».

«Προφανώς δεν έπρεπε να παρέμβει ο Δένδιας»

Για την πυροσβεστική παρέμβαση του κ. Δένδια στον τσακωμό με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ο κ. Καιρίδης σχολίασε πως «η σχέση μου με τον Δένδια είναι εξαιρετική είναι ο πιο προβεβλημένος υπουργός, κάνει εξαιρετική δουλειά, έφερε ένα πολύ δύσκολο νομοσχέδιο. Στη Βουλή τον πρώτο λόγο έχουν οι βουλευτές. Εκείνη την ώρα εγώ είμαι ο εκπρόσωπος των βουλευτών της ΝΔ, ο κ. Δένδιας και ο κάθε υπουργός υπάρχει εκεί γιατί η ΚΟ της ΝΔ έχει δώσει την εμπιστοσύνη της. Προφανώς δεν έπρεπε να παρέμβει. Ο κ. Δένδιας ήταν καλοπροαίρετος και ήθελε σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο να κλείσει την ένταση και να πάμε στην ουσία και αυτό είναι απολύτως θεμιτό. Όταν μιλούν οι εκπρόσωποι, οι υπουργοί δεν παρεμβαίνουν. Είναι στα έδρανα, μιλάνε για το κοινοβουλευτικό τους έργο και έρχονται με σεβασμό στο κοινοβούλιο και την ψήφο».

Για τα όσα ειπώθηκαν στο καφενείο της Βουλής μεταξύ του κ. Καιρίδη και του κ. Δένδια, ανέφερε πως «υπήρξε απόλυτα καλό κλίμα γιατί έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε. Δόθηκαν όλες οι εξηγήσεις και έχουμε μια πάρα πολύ στενή συνεργασία. Όλα καλά. Και σε αυτό που μου αναλογεί εμένα, παίρνω απόλυτα την ευθύνη».



Πηγή: skai.gr

