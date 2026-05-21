Μαρία Καρυστιανού: Μικρή ένταση στο «Ολύμπιον» - Γέμισε το θέατρο, δεν επιτρέπουν είσοδο άλλων πολιτών

Μικρή ένταση προκλήθηκε έξω από το θέατρο «Ολύμπιον» - για την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της πραγματοποιεί η Μαρία Καρυστιανού, με σύνθημα «όλοι μαζί για την ελπίδα, για μία νέα αρχή» - καθώς οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης ανακοίνωσαν λίγο πριν τις 18:50 ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος άλλων πολιτών, καθώς ο χώρος έχει γεμίσει.

Στην εξήγηση που δίνουν στους συγκεντρωμένους αναφέρουν ότι έχει υπολογιστεί η παρουσία μόνο καθήμενων, και όχι ορθίων, με το πλήθος να αντιδρά, ζητώντας να ανοίξουν οι πόρτες.

Κορυφώνεται ο ενθουσιασμός των υποστηρικτών της Μαρίας Καρυστιανού: «Η δημοκρατία να ανακτήσει τη δύναμή της, να οικοδομήσουμε μια νέα πατρίδα»

Διάχυτος ο ενθουσιασμός στις τάξεις των υποστηρικτών του νέου εγχειρήματος της Μαρίας Καρυστιανού. Σε δηλώσεις τους επισημαίνουν ότι το νέο σχήμα τούς δίνει ελπίδα και πως είναι η μόνη οδός ώστε «να ανακτήσει η δημοκρατία τη δύναμή της […] και να ελπίσουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα».

Πηγή: skai.gr

