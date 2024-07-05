Μάντζος: Αποτυχία της κυβέρνησης η καθαίρεση Μπελέρη

O Δημήτρης Μάντζος σε ανακοίνωσή του για την καθαίρεση του Φρέντη Μπελέρη από την αλβανική κεντρική εκλογική επιτροπή στα Τίρανα, στρέφεται κατά της κυβέρνησης και χαρακτηρίζει το γεγονός δική της αποτυχία.

Ειδικότερα, ο Βουλευτής Επικρατείας και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε:

«Σε συνέχεια της καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του Φ. Μπελέρη, η επιβολή της παρεπόμενης ποινής καθαίρεσης του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας αποτελεί την τελευταία πράξη ενός προδιαγεγραμμένου δράματος. Είναι, δε, και η επίσημη επιβεβαίωση της αποτυχίας της Ελληνικής Κυβέρνησης να αποτρέψει αυτήν την εξέλιξη με την ανάδειξη της υπόθεσης Μπελέρη στις πραγματικές της διαστάσεις, ως ζητήματος κράτους δικαίου και προστασίας μειονοτήτων ενός υπό ένταξη κράτους - μέλους της ΕΕ.

Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός, ενεργώντας ως κομματάρχης, επέλεξε να εκμεταλλευτεί ένα σοβαρό ζήτημα διεθνών σχέσεων της χώρας για να αντλήσει μικροκομματικά οφέλη στις πρόσφατες εκλογές, με αποτέλεσμα σήμερα οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου να στερούνται του δημάρχου που οι ίδιοι δημοκρατικά εξέλεξαν, ενώ και τα περιουσιακά τους δικαιώματα παραμένουν σε σοβαρή αμφισβήτηση και διακινδύνευση.

Η υπόθεση Μπελέρη αρχειοθετείται πλέον ως μια απτή απόδειξη ότι η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων για εσωτερική κατανάλωση, αλλά με σοβαρότητα και προνοητικότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.