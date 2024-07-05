Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης για την καθαίρεση Μπελέρη

Την έντονη ανησυχία του για την απόφαση των αλβανικών Αρχών περί καθαίρεσης του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη, καθώς και για τη διαδικασία απογραφής πληθυσμού στην Αλβανία, η οποία έχει ήδη προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις της ελληνικής εθνικής μειονότητας, εκφράζει με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακολούθως καλεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη, «να εγκαταλείψει την Ι.Χ. εξωτερική της πολιτική και να αναδείξει πραγματικά το θέμα του κράτους δικαίου στην Αλβανία και να προστατεύσει επιτέλους αποτελεσματικά τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Δικαιώματα που πηγάζουν τόσο από το διεθνές όσο και από το κοινοτικό δίκαιο - ειδικά ενόψει της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας».

Κλείνοντας υποστηρίζει: «Δυστυχώς, γίνεται φανερή, και από αυτή την εξέλιξη, η πλήρης αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης, με τα γνωστά της επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, να καταστήσει την υπόθεση Μπελέρη ευρωπαϊκό ζήτημα, ζήτημα σεβασμού του κράτους δικαίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

