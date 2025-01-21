Ανδρουλάκης: Η Ελλάδα της ΝΔ είναι η Ελλάδα των ισχυρών ολιγοπωλίων

Με ένα βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προαναγγέλλει την πρωτοβουλία του κόμματος να καλέσει στη Βουλή την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις ολιγοπωλιακές πρακτικές σε συγκεκριμένους τομείς, όπως στην ενέργεια, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και τη λιανική αγορά τροφίμων.

Όπως αναφέρει, την περίοδο 2020-2024 καταγράφηκαν αυξήσεις :

+30% τρόφιμα

+40% ενέργεια

+25% μεταφορές

+25% στέγαση

+12% υγεία με αποτέλεσμα το κόστος ζωής να έχει αυξηθεί ραγδαία συρρικνώνοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών.



«Η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάδα των ισχυρών ολιγοπωλίων. Μια δήθεν ελεύθερη αγορά που λειτουργεί χωρίς κανόνες εις βάρος των πολιτών» σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

