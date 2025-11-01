Έφτασε πριν λίγο στη χώρα μας, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το πρόγραμμα της θα ξεκινήσει με μία «εκδήλωση γνωριμίας» που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30) που βρίσκεται μόλις μερικά μέτρα μακριά από την αμερικανική πρεσβεία.

Στις 19:00, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Το event θα περιλαμβάνει επίσημο δείπνο, κοκτέιλ και χορό, ενώ οι προσκεκλημένοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μενού της προτίμησής τους. Οι επιλογές περιλαμβάνουν μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά, ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, θα γνωρίσει τη νυχτερινή Αθήνα, καθώς θα βρεθεί στο «Κέντρο Αθηνών» για να παρακολουθήσει την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Οι προσκλήσεις για τη βραδιά έχουν σταλεί ήδη από την αμερικανική πρεσβεία, ενώ αναμένεται να παραστούν επιχειρηματίες, εκδότες, πολιτικοί και μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη (4/11), όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της, η κ. Γκιλφόιλ θα έχει και την πρώτη της επίσημη δημόσια τοποθέτηση ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη (5/11) η νέα πρέσβης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν η ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, η ενεργειακή συνεργασία, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.