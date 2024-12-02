Λογαριασμός
Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισκέφθηκε τις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές της Λήμνου, τονίζοντας την αναγκαιότητα για αποζημιώσεις άμεσα

Λήμνος- κακοκαιρία: Κλιμάκιο ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις πληγείσες περιοχές

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τον βουλευτή Επικρατείας, Παναγιώτη Δουδωνή, επισκέφτηκε τις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές της Λήμνου. 

Σε δηλώσεις του ο κ. Δουδωνής σημείωσε μεταξύ άλλων:

Είμαι εδώ στον Κοντιά της Λήμνου, στο κέντρο της θεομηνίας. 

Είδαμε τις ζημιές σε περιουσίες, σε σπίτια, στην αγροτική οδοποιία. 

Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα, η νησιωτική και ακριτική και αυτή την Ελλάδα η κυβέρνηση την ξεχνάει. Πρέπει, λοιπόν, άμεσα να έχουμε τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που επλήγησαν και έργα υποδομής για να μην ξαναγίνει τέτοιο κακό.

