Λήμνος- κακοκαιρία: Κλιμάκιο ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις πληγείσες περιοχές

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τον βουλευτή Επικρατείας, Παναγιώτη Δουδωνή, επισκέφτηκε τις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές της Λήμνου.
Σε δηλώσεις του ο κ. Δουδωνής σημείωσε μεταξύ άλλων:
Είμαι εδώ στον Κοντιά της Λήμνου, στο κέντρο της θεομηνίας.
Είδαμε τις ζημιές σε περιουσίες, σε σπίτια, στην αγροτική οδοποιία.
Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα, η νησιωτική και ακριτική και αυτή την Ελλάδα η κυβέρνηση την ξεχνάει. Πρέπει, λοιπόν, άμεσα να έχουμε τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που επλήγησαν και έργα υποδομής για να μην ξαναγίνει τέτοιο κακό.
