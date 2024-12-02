Παραιτήθηκε από τη θέση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεόδωρος Μητράκας, ολοκληρώθηκε η σχετική πράξη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και ειδοποιήθηκε η κα Βούλα Πατουλίδου, που στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στη μεγαλύτερη περιφερειακή ενότητα, αυτή της Θεσσαλονίκης, ώστε να κινήσει τη διαδικασία εκλογής νέου Περιφερειάρχη.

Από σήμερα και εντός 15 ημερών η κ. Πατουλίδου θα πρέπει να συγκαλέσει σε σώμα τους 40 περιφερειακούς συμβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας στην Περιφέρεια προκειμένου να κατατεθούν οι υποψηφιότητες και να γίνει η ψηφοφορία.

Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια υποψήφια λάβει στην πρώτη ψηφοφορία 21 ψήφους εκλέγεται Περιφερειάρχης. Αν δεν συμβεί αυτό θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία στην οποία για την εκλογή απαιτούνται 21 ψήφοι. Εφόσον και πάλι δεν συγκεντρώσει υποψήφιος τις απαιτούμενες ψήφους θα διενεργηθεί και τρίτη ψηφοφορία στην οποία πλέον εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

