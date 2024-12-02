Το πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει σήμερα - Στο τραπέζι τα εντατικά «φροντιστήρια»

Το πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης με όλα τα θέματα της επικαιρότητας να αναμένεται να πέσουν στο τραπέζι από τα στελέχη, από τη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πρωθυπουργό μέχρι τις τροπολογίες που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ.

Τροπολογίες

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την ώρα γράφονται οι τελευταίες πινελιές και είναι πιθανόν μέχρι το βράδυ να κατατεθεί η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, με το πιθανότερο σενάριο η πρόταση να αφορά φορολόγηση στο 5%.

Φροντιστήρια

Μια σκέψη στο τραπέζι τις τελευταίες ημέρες και μετά από αστοχίες που έχουν εντοπιστεί από βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εκτίθενται καθημερινά στη δημόσια σφαίρα για να εκπροσωπήσουν το κόμμα είναι τα εντατικά «φροντιστήρια». Η βούληση υπάρχει ο τρόπος και η συχνότητα δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί. Πάντως, η γραμμή του ΠΑΣΟΚ είναι ενιαία και ο στόχος είναι αυτό να φαίνεται και στον τρόπο που επικοινωνείτε.

Άδειασμα σε Θόδωρο Μαργαρίτη

Την ίδια ώρα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους για την τοποθέτηση του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς, Θόδωρου Μαργαρίτη που προέβη σε ονοματολογία για την Προεδρία της Δημοκρατίας. «Ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για να παίζει ο οποιοσδήποτε δημόσια την κολοκυθιά», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ο Θόδωρος Μαργαρίτης σε συνέντευξή του στο Mega είχε δηλώσει: «Θα είχε κανείς αντίρρηση για την υποψηφιότητα του Χρήστου Ράμμου της ΑΔΑΕ;».

Η αντιπαράθεση ΝΔ με ΠΑΣΟΚ έχει νέο επεισόδιο σήμερα, μετά την τοποθέτηση του Παναγιώτη Δουδωνή στον ΣΚΑΙ για την ενδεχόμενη Τρίτη θητεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Όταν ο Τζορτζ Ουάσιγκτον ίδρυσε τις ΗΠΑ δεν επεδίωξε τρίτη θητεία. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι είναι πιο σημαντικός από τον Ουάσινγκτον. Και επιδιώκει τρίτη θητεία. Ε, θα υποστεί τις συνέπειες αυτού.» ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να επιστρέφει τα βέλη «Έχουμε έναν βουλευτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ουσιαστικά κάνει υποδείξεις σε ένα άλλο κόμμα, στο κυβερνών κόμμα και μάλιστα είναι μία έμμεση παρέμβαση γιατί ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της χώρας και ο πρόεδρος της ΝΔ. Τι θέλει ο Δουδώνης και το ΠΑΣΟΚ; Να κατέβει με άλλον πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.