Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο Τρίτη 6 Ιανουαρίου στις 11:00, θα μεταβεί στο λιμάνι του Πειραιά για να παραστεί στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων.
- Συγκροτείται Ειδική Επιτροπή για το πρόβλημα στις συχνότητες του FIR Αθηνών, με απόφαση του Χρ. Δήμα
- Μαρινάκης: Επικίνδυνοι όσοι συγκρίνουν τον Μαδούρο με την εισβολή στην Ουκρανία ή την Κύπρο
- Τελεσίγραφο της κυβέρνησης: Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς την παρουσία αγροτών - Δεν υπάρχει άλλη υπομονή
