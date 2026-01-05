Λογαριασμός
Στο λιμάνι του Πειραιά ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας για την τελετή Αγιασμού των Υδάτων

Η τελετή Αγιασμού των Υδατών που θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 6 Ιανουαρίου στις 11:00, στο λιμάνι του Πειραιά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο Τρίτη 6 Ιανουαρίου στις 11:00, θα μεταβεί στο λιμάνι του Πειραιά για να παραστεί στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων.

