«Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις. Θα εξειδικεύσει ουσιαστικά τα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί ακριβώς πάνω στο πλαίσιο που έχουν θέσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς. Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Και δεν υπάρχει άλλη υπομονή νομίζω. Μπορεί όλοι μας να θέλουμε οι αγρότες να πάρουν τα περισσότερα που αντέχει η οικονομία, είμαστε όμως κυβέρνηση όλων των Ελλήνων πολιτών. Τετάρτη θα εξειδικευτούν τα μέτρα. Θεωρούμε είναι καλό όσοι αγρότες επιθυμούν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Η κυβέρνηση εξάντλησε την επιείκεια σε κάτι που συνέβη το τελευταίο διάστημα. Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που μπορεί να ρυμουλκήσει τρακτέρ από τους δρόμους. Όμως θεωρώ ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή των ανθρώπων που έκαναν 5 ώρες παραπάνω να πάνε στον προορισμό τους».

«Το νέο ξυλόλιο είναι ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους»

«Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν νομίζω πως υπάρχει ανάγκη νέας νομοθέτησης. Υπάρχει πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί. Τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε και στο και πέντε», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

«Το νέο ξυλόλιο είναι ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους. Όπως κατέρρευσαν αυτές οι θεωρίες συνωμοσίες έτσι θα καταρρεύσει κι αυτή. Η αστυνομία διαχειρίστηκε μια κατάσταση που δημιουργήθηκε από μπλόκα. Αν κάποιοι θεωρούν ότι είναι ασφαλές για τους οδηγούς να κάνουν σλάλομ στους δρόμους, τότε πολύ απλά δεν κάνουν ως πολιτικό σύστημα για αυτή τη δουλειά. Είναι μια αστεία θεωρία ότι η αστυνομία έκλεινε τους δρόμους» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.