Για το θέμα ηγεσίας που έχει τεθεί τις τελευταίες ώρες στο ΠΑΣΟΚ μίλησε η βουλευτής του κόμματος, Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία ήταν καλεσμένη στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους».

«Το να δούμε για ποιο λόγο πήραμε μόλις 0,95% αντί να είμαστε δεύτεροι, δεν είναι χάρη στον κ. Μητσοτάκη. Απεναντίας, η μεγαλύτερη χάρη θα ήταν να έχει μια αντιπολίτευση που κινείται σε αυτά τα χαμηλά ποσοστά: μια αξιωματική αντιπολίτευση στο 14% και μια μείζονα αντιπολίτευση όπως το ΠΑΣΟΚ στο 12%», επεσήμανε, αρχικά, η κ. Γιαννακοπούλου, προσθέτοντας πως «είχαμε κάθε δυνατότητα να βρεθούμε στη δεύτερη θέση και αντί αυτού, χάσαμε 110.000 ψηφοφόρους, την ίδια ώρα που η ΝΔ έχανε 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι εσωστρέφεια είναι να γίνεται συζήτηση επί ενάμιση χρόνο μέχρι το 2025 για το τι θα γίνει, τι θα μπορούσε να γίνει, ενώ πρέπει άμεσα να ανοίξουν οι διαδικασίες και να συγκληθούν τα αρμόδια όργανα. Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως ο φόβος για τον διάλογο δεν ταιριάζει σε ένα δημοκρατικό κόμμα.

«Όλο το ΠΑΣΟΚ "ίδρωσε φανέλα" κατά την εκλογική διαδικασία, επομένως δεν θα ανεχτώ να υπάρχει δολοφονία χαρακτήρα ή να ποινικοποιείται η διαφορετική άποψη όταν αυτό δεν αρμόζει στο DNA της παράταξης», σημείωσε, αναφερόμενη και στην επίθεση που δέχτηκε τη Δευτέρα από τον συνάδελφό της βουλευτή, Παναγιώτη Δουδωνή, χαρακτηρίζοντάς τον «διορισμένο».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σε ερώτηση για τυχόν ευθύνες της ηγεσίας του κόμματος, σχολίασε πως όταν ανοίγει ένας διάλογος προτεραιότητα έχουν οι πολιτικές, οι οποίες όμως «εκφράζονται από πρόσωπα», ενώ ταυτόχρονα επανέλαβε:

«Πρέπει να συζητήσουμε τι ακριβώς εκφράζει το 12,8% που πήρε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό όμως δεν θα το αποφασίσω εγώ, θα πρέπει να συζητηθεί στην Κεντρική Επιτροπή και στα αρμόδια όργανα. Το θέμα ηγεσίας τέθηκε από συναδέλφους, κάθε πρόταση είναι καλοδεχούμενη».

Τέλος, απαντώντας για τυχόν δική της υποψηφιότητα, σχολίασε ότι «είναι αστείο να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο, αυτήν τη στιγμή εγώ θα μιλήσω για το τι πρέπει να γίνει στο κόμμα. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Ανδρουλάκης ήταν ο πρώτος που επί αειμνήστου Φώφης Γεννηματά μιλούσε για πιο τακτικές συνεδριάσεις των οργάνων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.