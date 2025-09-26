Πλεύρης: Ο Κουφοντίνας είναι ένα κάθαρμα, δολοφόνος – Να σταματήσουν να τον χαϊδεύουν

Του Γιάννη Ανυφαντή

Ως ένα «δειλό κάθαρμα» χαρακτήρισε από τα κυβερνητικά έδρανα τον Δημήτρη Κουφοντίνα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ανήμερα της επετείου δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη από τον τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη.

«Σήμερα συμπληρώνονται 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τον εγκληματία Κουφοντίνα, τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη του οποίου κάποιοι τα δικαιώματα συχνά επικαλούνται. Ένας εγκληματίας δειλός που έμαθε να σκοτώνει πίσω από ένα πιστόλι χωρίς να έχει το θάρρος ούτε να βλέπει τα θύματά του», είπε ο υπουργός αρχίζοντας την τοποθέτησή του, τονίζοντας ότι βρίσκεται εκεί που θα έπρεπε να είναι όλοι οι εγκληματίες.

«Απέδειξε ότι είναι δειλός καθώς όταν εκβίασε την Πολιτεία με την υποτιθέμενη απεργία πείνας, όταν είδε ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά του τη σταμάτησε. Γιατί αυτοί οι δειλοί τρομοκράτες ξέρουν να σκοτώνουν ανθρώπους, αλλά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Ο Κουφοντίνας βρίσκεται εκεί που πρέπει όπως όλοι οι εγκληματίες που στερούν συζύγους από σύντροφο και πατέρα από τα παιδιά τους. Και γενικότερα χτυπάνε τη Δημοκρατία. Η θέση του είναι εκεί και να σταματήσουν κάποιοι να τον χαϊδεύουν», πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Σίας Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά, που ξεκίνησε να φωνάζει χωρίς ωστόσο να ακούγεται τι λέει.

«Βλέπω ότι ενοχληθήκατε για το "χαϊδεύουν"», είπε ο κ. Πλεύρης απευθυνόμενος στη βουλευτή. «Σήμερα είναι η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη που τον δολοφόνησε ο Κουφοντίνας, που η νεολαία σας έκανε πορείες και φώναζε ότι γεννήθηκαν 17 Νοέμβρη. Για να αποφυλακιστεί όταν έκανε απεργία πείνας, εκβίαζε την ελληνική κυβέρνηση. Τον Κουφοντίνα που του δίνατε άδεια, που πηγαίνατε και τον βλέπατε και τον θεωρείτε πολιτικό κρατούμενο. Ένα κάθαρμα δολοφόνος είναι που βρίσκεται εκεί που πρέπει να είναι», κατέληξε ο υπουργός



Πηγή: skai.gr

