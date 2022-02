«Να σας πω συγχαρητήρια για την πάρα πολύ σημαντική επιτυχία της εταιρείας να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός τραπεζικού κολοσσού, όπως είναι η JP Morgan. Θεωρώ πολύ σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρία, αλλά συνολικά και στις δυνατότητες της χώρας αυτήν την επένδυση. Xαίρομαι ιδιαίτερα όταν καινοτόμες ελληνικές εταιρείες μπορούν και διακρίνονται σε επίπεδο αποτιμήσεων» σημείωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους εργαζόμενους της Viva Wallet κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας

Συμπλήρωσε πως η Ελλάδα δεν είναι μόνο μία χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό και στις θαυμάσιες παραλίες της, αλλά υπάρχει ένα ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της τεχνολογίας, «που μας κάνει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι η τεχνολογία θα αποτελεί ένα ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας».

«Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η νομοθεσία για τα Stock Οptions που είναι δικό μας δημιούργημα εφαρμόζεται στην πράξη, με αποτέλεσμα η υπεραξία η οποία δημιουργείται να διαχέεται σε όλους τους εργαζόμενους. Για μένα αυτό είναι ένα νέο μοντέλο διοίκησης των επιχειρήσεων.

Αυτός ο συμμετοχικός -ας το πούμε- καπιταλισμός γύρω από τις Start Up είναι το μοντέλο του μέλλοντος. Είναι αυτό το οποίο τελικά συνδέει την επιτυχία της εταιρείας με την ευημερία του εργαζόμενου. Και νομίζω αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ το βλέπουμε και σε πολλές ελληνικές Start Up. Μία άλλη κουλτούρα δουλειάς συλλογικής, ένα άλλο εργασιακό περιβάλλον, ξαναγράφουμε ουσιαστικά και τους κανόνες των εργασιακών σχέσεων προς το καλύτερο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του ο CEO & Co Founder της Viva Wallet, Χάρης Καρώνης, υπογράμμισε ότι «η συγκεκριμένη επένδυση έχει συνδυαστεί μαζί με μια κίνηση που έγινε ουσιαστικά να ωριμάσει το πρόγραμμα, το Share Option plan, που έχουμε στους υπαλλήλους της εταιρείας και αυτό χάρη σ’ ένα νόμο που έχει γίνει από την κυβέρνηση. Έχει νομίζω πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε γι’ αυτό».

Πρωτοβουλίες υπέρ της εργασίας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ευρύτερο πλέγμα πολιτικών υπέρ της εργασίας και της αύξησης του εισοδήματος των εργαζομένων, που έχει λάβει η κυβέρνηση. «Δεν είναι μόνο τα stock options, καταργήσαμε, το ξέρετε καλά, την εισφορά αλληλεγγύης, μειώσαμε τις εργοδοτικές εισφορές, άρα κάναμε την φορολόγηση της εργασίας πολύ πιο χαμηλή διότι και αυτό παίζει ένα ρόλο διότι τελικά αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει δεν είναι οι απολαβές προ φόρων είναι τι μένει τελικά μετά από φόρους. Άρα, καταργώντας την εισφορά αλληλεγγύης και μειώνοντας τις εργοδοτικές εισφορές βοηθάμε εργαζόμενους να έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα που είναι και ουσιαστικά η βασική άμυνα που έχουμε απέναντι και στις πληθωριστικές πιέσεις», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις μεγάλες αλλαγές που έχουν επιτευχθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. «Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει στο ψηφιακό κράτος είναι κάτι το οποίο μας πιστώνεται ως μια μεγάλη επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συναλλασσόμαστε ως πολίτες και ως επιχειρήσεις με το κράτος».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους χώρους της εταιρείας, πραγματοποίησε συνάντηση με τα διοικητικά στελέχη και στη συνέχεια συμμετείχε σε συζήτηση με τους εργαζόμενους. Στη συνάντηση με τα διοικητικά στελέχη συμμετείχαν, o CEO & Co Founder της Viva Wallet, Χάρης Καρώνης, ο CIO & Co-Founder της Viva Wallet, CEO Vivabank, Μάκης Αντύπας, ο Senior VP for Strategy & Business Development, Γιάννης Λάριος, ο Senior VP for Corporate Development, Δημήτρης Μακρής, η Legal & Compliance Director της εταιρείας, Βίκυ Γκουτζαμάνη καθώς και ο Σύμβουλος Διοίκησης & Πρόεδρος Vivabank, Βασίλης Τραπεζάνογλου. Από κυβερνητικής πλευράς συμμετείχε ο επικεφαλής του Οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.



Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού έρχεται περίπου μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan Chase, Jamie Dimon, στο Μέγαρο Μαξίμου, και αφότου η JPMorgan ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει το 48,5% της διαδικτυακής τράπεζας Viva Wallet, σε μια κίνηση που αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα. Μετά την Microsoft, την Amazon, την Google, την Pfizer και τη Cisco, η JP Morgan επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον κέντρο για ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης που βελτιώνουν την ελκυστικότητα της χώρας, αναβαθμίζουν το επενδυτικό περιβάλλον, αυξάνουν την απασχόληση με νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Η επένδυση από την JPMorgan Chase

Σύμφωνα με την J.P. Morgan Payments, η στρατηγική επένδυση στη Viva Wallet είναι μία σύμπραξη που συνάδει με την οικονομική δραστηριότητά της - η οποία συνδυάζει υπηρεσίες για τα λογιστήρια επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση του εμπορίου, δυνατότητες με κάρτες και εμπορικές υπηρεσίες - για να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία πληρωμών σε πελάτες σε όλο το φάσμα της οικονομίας.



Τα οφέλη για τους εργαζομένους από το πρόγραμμα Share Option της Viva Wallet

Η Viva Wallet δημιούργησε ένα φιλόδοξο Share Option Plan το 2018, με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, καθιστώντας τους παράλληλα «intrapreneurs».

Επιπλέον, έχει ως στόχο να ανταμείψει τους ανθρώπους της που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 10 ή και 20 χρόνια) εργάζονται στην εταιρεία. Μέσω του προγράμματος share option (πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών), η Viva Wallet έχει διανείμει 35.000 μετοχές σε 200 άτομα. Οι επιλογές αυτές θα κατοχυρωθούν ως μετοχές κατά το κλείσιμο της συναλλαγής Viva Wallet – JPMorgan και θα αγοραστούν από τις εταιρείες συμμετοχών (WeRealize και JPMorgan) σε συμφωνημένη τιμή συναλλαγής.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν κατά την επίσκεψή του ο επικεφαλής του Οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και ο Διευθυντής του γραφείου Τύπου, Δημήτρης Τσιόδρας.

Πηγή: skai.gr

