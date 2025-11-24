To αυριανό πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 18:00 θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της ελληνικής λίστας «Forbes 30 under 30» για το 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στις 20:00 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

