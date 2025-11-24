Μανώλης Όθωνας για Τσίπρα: Ψέμα ότι πρότεινε κυβερνητική συνεργασία στη Φώφη Γεννηματά

Τον ισχυρισμό του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο εκδοθέν βιβλίο του όπου αναφέρεται σε έναν διάλογο που είχε με τη Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί, διαψεύδει ο Μανώλης Όθωνας - τότε διευθυντής του πολιτικού Γραφείου της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Σε αυτήν την επικοινωνία που έγινε -ενώ είχε προηγηθεί το σφιχταγκαλιάσμα του με τον Πάνο Καμμένο στα Προπύλαια- τάχα διερεύνησε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας και εκείνη την αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στο τυπικό τηλέφωνο των συγχαρητηρίων της Φώφης στον κ. Τσίπρα, για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί. Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε», τονίζει σε ανάρτησή του στο Faceboook o Mανώλης Όθωνας.

Ο τότε διευθυντής του Γραφείου της Φώφης Γεννηματά σχολιάζει πως «ακόμη κι αν υπήρχε τέτοια πρόταση ”προοδευτικής” κυβέρνησης με τον Πάνο Καμμένο ”όχι” θα απαντούσε η Φώφη, δεν αλλάζει ότι πρόκειται για μεγάλο ψέμα»

«Με τη Γεννηματά πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχε καμία περίπτωση κυβερνητικής συνύπαρξης με την ακροδεξιά. Αυτό δεν θα ήταν ”πρόσχημα”, αλλά αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση. Αντίθετα καμία εκ των υστέρων δικαιολογία δεν αναιρεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2015, ο κ. Καμμένος δεν ήταν ανάγκη αλλά πολιτική επιλογή του κ. Τσίπρα», προσθέτει.

Επίσης, ο Μανώλης Όθωνας υπογραμμίζει πως δεν είναι επίσης αληθής ο ισχυρισμός του κ. Τσίπρα ότι «στο περιθώριο μιας συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε στη Φώφη τον σχεδιασμό για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και εκείνη δεν ήταν αρνητική, αλλά μετά άλλαξε γνώμη -αναίτια και χωρίς εξήγηση. Ούτε αυτό σύμφωνα με τη γνώση που εκ του ρόλου μου τότε είχα, είναι αλήθεια».

Επισημαίνει πως «είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εκδοχή του, ούτε αυτή την πρόταση ο κ. Τσίπρας τη διατύπωσε ποτέ θεσμικά στον δημόσιο λόγο του. Αλλά τάχα μου στο περιθώριο και, παρεμπιπτόντως, σε μια συνάντηση για άλλο θέμα. Έτσι βέβαια, μπορεί σήμερα να ισχυρίζεται εκ των υστέρων ό,τι τον βολεύει», και τονίζει ότι σε αντίθεση περί αυτού «το ΠΑΣΟΚ τότε κατέθεσε πρόταση αναλογικού εκλογικού νόμου, θεσμικά, δημόσια, στη Βουλή και όχι στο παρασκήνιο. Εκείνος είχε κλειστά αυτιά και μάτια».

«Αναρωτιέμαι πάντως τι σόι rebranding είναι αυτό που στηρίζεται στο να βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει και να υπερασπιστεί την αλήθεια», σημειώνει δηκτικά ο κ. Όθωνας.

«Κατά τα άλλα καλοδιάβαστο το βιβλίο, με μια υπόμνηση στον συγγραφέα. Στα ιστορικά μυθιστόρημα πράγματι συνηθίζεται, για λογοτεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιούνται στοιχεία μυθοπλασίας. Μόνο που επιβάλλεται αυτό να αναφέρεται ρητά στο προοίμιο», καταλήγει στην ανάρτησή του.

