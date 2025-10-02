«Εμένα δεν μου αρέσει σαν χαρακτήρα να σηκώνει ένας υπουργός το δάχτυλο σε ένα πολίτη για μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, για την οποία έχει πάει στα δικαστήρια», υπογράμμισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερθείς στην υπόθεση του τροχαίου στη Φιλοθέη με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Δεν θα σηκώσω το δάχτυλο στον Βασίλη Μπισμπίκη, δεν είναι ο ρόλος μου. Ούτως ή άλλως πήγε στο δικαστήριο, αφού συνελήφθη. Υπάρχουν διοικητικά μέτρα που αφορούν τον ΚΟΚ, υπάρχουν και ποινικά μέταρ συνδυαστικά. Άρα κάποιοι τίτλοι που λένε "πλήρωσε 1.200€ και τη γλίτωσε" δεν ισχύουν».

«Ο νέος ΚΟΚ κατόπιν δίκαιου αιτήματος των συγγενών θυμάτων τροχαίων άλλαξε και πλέον το αδίκημα της εγκατάλειψης αντιμετωπίζεται ως κακούργημα», συνέχισε ο κ. Κυρανάκης. «Να το ξέρουν όλοι όσοι έχουν στο μυαλό τους ότι εγκαταλείποντας θα είναι σε καλύτερη μοίρα. Αν διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ζωής κάθειρξη έως και 6 έτη, βαριά σωματική βλάβη κάθειρξη έως και 10 έτη, θάνατος κάθειρξη έως και 20 έτη».

Πρόκειται για μια δολοφονία και, όπως είπε, κατόπιν του μέτρου της υποτροπής, κάποιος ο οποίος πιάνεται να κάνει παράβαση, αντιμετωπίζεται πλέον ως «ύποπτος τέλεσης νέων οδικών εγκλημάτων».

