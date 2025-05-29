Ανδρουλάκης: «Πρέπει άμεσα να τελειώσει η εθνοκάθαρση στη Γάζα»

Τη θέση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής να σταματήσει η εθνοκάθαρση στη Γάζα, να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι και να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΟΗΕ για ίδρυση δύο κρατών στη περιοχή, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον πρέσβη Yussef Dorkhom, επικεφαλής της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας της Παλαιστίνης στην Ελλάδα τον οποίο δέχθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή.

Συγκεκριμένα αμέσως μετά τη συνάντηση ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε: «Συνάντησα τον αντιπρόσωπο της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα και του εξέφρασα την αλληλεγγύη μου για τα δεινά που αντιμετωπίζει ο παλαιστινιακός λαός στη Γάζα. Πρέπει άμεσα να τελειώσει η εθνοκάθαρση να επιστρέψουν οι όμηροι και επιτέλους να δοθεί μια λύση για δύο κράτη όπως επιτάσσουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι ο μόνος τρόπος για να έρθει ευημερία και ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή».

Πηγή: skai.gr

