Κασσελάκης για πισίνα στις Σπέτσες: «Καλλωπίστηκε παλαιότερη δεξαμενή νερού»

Εξηγήσεις για την πισίνα στις Σπέτσες δίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Όταν τα βάζεις με το Πρώτο Θέμα, το «πληρωμένο πιστόλι» του κ. Μητσοτάκη που βρίσκεται σε ευθεία διασύνδεση με το Μαξίμου, είναι λογικό να εισπράττεις το τίμημα.

Ιδίως όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και της κατάλυσης του κράτους δικαίου.

Πρώτα ο εκδότης του Πρώτου Θέματος, ο κ. Καραμήτσος, αποκρύπτει ότι ήταν στόχος του Predator.

Ύστερα δεν απαντά γιατί πληρώθηκε (τουλάχιστον) δύο τιμολόγια από τους διαχειριστές του Predator στην Ελλάδα!

Και, βέβαια, είναι το site και το έντυπο που «θάβει», ακόμη και τώρα, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης...

Πάμε λοιπόν να ρίξουμε λίγο φως στο πηχτό σκοτάδι της Διαπλοκής:

1. Στις 10 Απριλίου 2020 η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ πώλησε (μεμονωμένα) τα δάνεια του ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ύψους 29 εκατ. € στο fund Blantyre Capital αντί 10εκ.€ (ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το fund;)

2. Στις 2 Ιουνίου 2020 τα δάνεια του ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ μεταβιβάζονται από το Blantyre στο fund Meru Sarl του Λουξεμβούργου (έναντι ποιου τιμήματος;).

3. Στις 19 Ιουλίου 2021 τα δάνεια του ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ πωλούνται από το fund Meru στην εταιρεία Masiero Consultants Ltd, η οποία είχε κεφάλαιο μόλις 3.000€.

Οι πωλήσεις από fund σε fund είναι καταφανώς ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ για να εξαφανιστούν τα ίχνη της άφεσης χρέους για τα συγκεκριμένα δάνεια.

Κύριε Καραμήτσο:

Εγώ δεν κρύβομαι.

Πολεμήστε με όσο θέλετε και εσείς και ο εντολέας σας που κινεί τα νήματα. Δείχνετε πόσο με φοβάται το σύστημα (και καλά κάνει). Τώρα που θα είστε αμφότεροι διακοπές στην Τήνο, θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε και τα επόμενα σχέδιά σας εναντίον μου.

Για την «πισίνα» (βάθους 1,40 μέτρων) του σπιτιού μου στις Σπέτσες, τον Μάιο του 2023 ζήτησα από τους μηχανικούς μου να υποβάλουν όλα τα σχετικά έγγραφα, ώστε να εκδοθούν όλες οι άδειες εργασιών ανακαίνισης του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια τους, έγιναν παράλληλα και εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου (αυλής), στις οποίες αναδείχθηκε και καλλωπίστηκε παλαιότερη δεξαμενή νερού, η οποία υπήρχε για δεκαετίες στον ίδιο ακριβώς χώρο (όπως και πηγάδι). Χωρίς να γίνει ΚΑΜΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗ.

Άρα, τζίφος η «αποκάλυψη».

Κύριε Καραμήτσο, δε σας φοβάμαι.

Θα σας αποκαλύπτω όσο έχω δυνάμεις. Όχι ως πρόσωπο -δεν έχω τίποτα προσωπικά μαζί σας- αλλά ως υπόδειγμα διαπλοκής σε μία χώρα, η οποία απλώς δεν αντέχει άλλο σκοτάδι. Είμαι μάλιστα περήφανος που είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός ο οποίος έχει την τόλμη να τα βάζει μαζί σας χωρίς να φοβάται το τίμημα.

Άλλωστε, τι είναι μία ήδη υπάρχουσα δεξαμενή νερού βάθους 1,40 μέτρων μπροστά στο βάθος της Διαφθοράς σας;»

Πηγή: skai.gr

