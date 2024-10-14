Πηγές από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα αναφέρουν πως δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συνάντηση που είχε ο πρώην πρωθυπουργός με πολιτικούς του αντιπάλους, ειδικά με αντικείμενο το θέμα της Novartis, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και στερούνται σοβαρότητας.

Οι αναφορές αυτές έρχονται αφότου το μεσημέρι της Κυριακής ο Γιώργος Λιάνης είχε κάνει λόγο για επικοινωνία που είχαν Τσίπρας με μεγαλοστέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξή του στο MEGA, «φωτογραφίζοντας» τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

«Την επόμενη ημέρα το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να συνεργαστεί με κάτι. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με κάτι άλλο πέρα από την Αριστερά. Πώς όμως; Αφού αυτός ο χώρος πρέπει να ζητήσει μια σοβαρή συγγνώμη από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ για όσα τραβήξαμε την περίοδο της διακυβέρνησης με τις λοιδορίες, τις κατηγορίες, τις παραπομπές πολιτικών προσώπων και την κατηγορία ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπεύθυνο για την χρεοκοπία της χώρας», είπε και πρόσθεσε:

«Πρέπει να δώσουν συγχωροχάρτι. Ο Τσίπρας ήδη το έχει κάνει το πρώτο βήμα. Ξέρω ότι έχει γίνει τηλεφώνημα του Τσίπρα σε μεγάλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο οποίο ουσιαστικά του ζήτησε συγγνώμη για την παραπομπή του στην υπόθεση Novartis».

