Κ.Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βαφτίζει το ψάρι κρέας, επειδή ο ελεγχόμενος υπουργός λέγεται Καραμανλής

«Θέλουν να του εξασφαλίσουν ιδιότυπη ασυλία μέσω μιας fast track διαδικασίας, που θα προσιδιάζει σε παρωδία προανακριτικής» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφερόμενος στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχολίασε πως «η κυβέρνηση είναι αυτή που βαφτίζει το ψάρι κρέας, επειδή ο ελεγχόμενος υπουργός λέγεται Καραμανλής» και τόνισε:

«Θέλουν να του εξασφαλίσουν ιδιότυπη ασυλία μέσω μιας fast track διαδικασίας, που θα προσιδιάζει σε παρωδία προανακριτικής. Προκαταλαμβάνουν ήδη ότι το αδίκημα θα είναι πλημμέλημα και προσδιορίζουν -χωρίς να τηρούν ούτε το πρόσχημα της μελέτης της δικογραφίας- τις ευθύνες με τις οποίες θα βαρύνεται ο κ. Καραμανλής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

