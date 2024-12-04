Στο Κατάρ ο αρχηγός ΓΕΑ: Οι επαφές και οι συζητήσεις που είχε

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, πραγματοποίησε στις 27 και 28 Νοεμβρίου, επίσκεψη στο Κατάρ, μετά από επίσημη πρόσκληση του ομολόγου του, Major General Mohammed bin Abdullah Al-Dosari.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΑ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο αρχηγός ΓΕΑ επισκέφθηκε το Αρχηγείο της Πολεμικής Αεροπορίας του Κατάρ, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του και παρακολούθησε ενημέρωση για την οργάνωση, την αποστολή και το έργο της Πολεμικής Αεροπορίας του Κατάρ.

Στη συνέχεια, οι δύο αρχηγοί συζήτησαν θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση της συνεργασίας των Πολεμικών Αεροποριών των δύο χωρών, τόσο στον επιχειρησιακό όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα και θέματα που αφορούν στην αμυντική τους συνεργασία.

Ο αρχηγός ΓΕΑ συναντήθηκε και με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων του Κατάρ, Lieutenant General Jassim Mohammed AhmedAl Mannai, όπου συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ο αρχηγός μετέβη στην αεροπορική βάση Dukhan και επισκέφθηκε τη Σμηναρχία αεροσκαφών Rafale, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις προοπτικές επέκτασης και αναβάθμισης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Air Operation CentreUpgrade (AOC-U) που εδρεύει εντός της μονάδας και ενημερώθηκε για την αποστολή, το έργο και τις αυξημένες δυνατότητες του στον τομέα ελέγχου και διοίκησης των επιχειρήσεων.

Ακολούθως μετέβη στην αεροπορική βάση Al Udeid, όπου επισκέφθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Φυσιολογίας Πτήσεων για τα πληρώματα αέρος, καθώς και την Σμηναρχία αεροσκαφών F-15 όπου συμμετείχε με τον ομόλογό του, σε πτήση σχηματισμού αεροσκαφών F-15, σε συνεργασία με Rafale και Typhoon.

Τέλος οι δραστηριότητες του αρχηγού ΓΕΑ, ολοκληρώθηκαν με την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του Al-Zaeem Mohammed binAbdullah Al-Attiyah Air College, όπου τον υποδέχθηκε ο διοικητής του, Major General Salem bin Abdullah Al Dosari, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του και ενημερώθηκε για τα θέματα εκπαίδευσης.

Τέλος, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Ντόχα, Ιωάννη Ιωαννίδη, όπου συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.