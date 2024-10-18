Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» φιλοξενήθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε για όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας.

Αρχικά, ο κ. Μαρινάκης αναφερθείς στο συμβάν με τον προαστιακό που παραλίγο να εισέλθει στη Γραμμή 3 του Μετρό την Πέμπτη, δήλωσε πως τα συστήματα λειτούργησαν, αλλά δεν τα άκουσε ο μηχανοδηγός, χωρίς να δει τα σήματα.

«Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα σας πει ότι όλα είναι τέλεια κι όλα έχουν ολοκληρωθεί απολύτως. Σίγουρα έχουν προχωρήσει πάρα πολλά πράγματα και τα συστήματα εγκαθίστανται, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που φάνηκε ότι ήταν λειτουργικά. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα συνδράμει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Πρέπει να διερευνηθούν όλα σε βάθος, να αποδοθούν ευθύνες σε όποιον δεν κάνει καλά τη δουλειά του και βέβαια να προχωρήσουν όλα όσα ανακοίνωσε στη Βουλή πριν λίγες εβδομάδες ο υπουργός Υποδομών».

«Δεν χαρίζουμε στην Ακροδεξιά την επιτυχία μας στο μεταναστευτικό»

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για «πατριώτες της φακής» όσον αφορά το μεταναστευτικό, επισημαίνοντας πως ο πρωθυπουργός «δεν απέφυγε να προσωποποιήσει αυτούς στους οποίους απευθυνόταν, που ανήκουν ευρύτερα στον χώρο της Άκρας Δεξιάς στη χώρα. Δεν χαρίζουμε σε καμία Ακροδεξιά την επιτυχία μας στο μεταναστευτικό». Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα «συγκεκριμένο αφήγημα» που το αναπαράγουν όλα τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, βάσει του οποίου η Ελλάδα πάει να κάνει «κάτι μεταξύ προδοσίας και κρυφού σχεδίου, πράγμα που είναι εντελώς αντίθετο με την πραγματικότητα, δεδομένων όσων έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια».

«Ποια άλλη κυβέρνηση επέκτεινε από 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, ποια άλλη κυβέρνηση υπέγραψε δυο ΑΟΖ, ποια άλλη κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε τέτοια εξοπλιστικά προγράμματα με Rafale, Bellharra και F35;» αναρωτήθηκε. Ως προς τα ελληνοτουρκικά, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει ούτε μισή δήλωση κυβερνητικού στελέχους που να υπονοεί υποχωρητικότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να βάλει στο ζύγι τα εθνικά δικαιώματα.

Ως προς τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα όσα λέει, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση «δεν θα μπει σε διαδικασία διαμάχης με έναν άνθρωπο που έχει ηγηθεί της παράταξης και της χώρας, σεβόμενη πλήρως τη διαδρομή του και τις απόψεις του οι οποίες είναι γνωστές».

Προσέθεσε, επίσης, πως η Ελλάδα ταυτίζεται εξ ολοκλήρου με την Κύπρο στο θέμα του Κυπριακού, δηλαδή λύση του ζητήματος επί τη βάσει του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Όποιος λοιπόν λέει ότι επιχειρείται προδοσία, είναι σαν να λέει πως η Κύπρος θέλει να προδώσει τον εαυτό της. Άλλωστε η ίδια η Κύπρος έχει πει δια του προέδρου της ότι η διαδικασία του διαλόγου με την Τουρκία έχει συμβάλει άτυπα στην επανέναρξη των συζητήσεων για το Κυπριακό.

