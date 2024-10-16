«Μια νέα απόπειρα διαδικτυακής απάτης (phishing)» εμφανίστηκε, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ, «τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αλλά και απευθείας σε τηλεφωνικές συσκευές με μηνύματα μέσω viber, αυτή τη φορά με πλαστοπροσωπία του γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και με ψευδή τίτλο: 'Εδώ και τώρα να πάψει η εμπλοκή'».

Συγκεκριμένα, διακινείται βίντεο - εμφανώς προϊόν επεξεργασίας - στο οποίο δήθεν ο γ.γ. της ΚΕ παρουσιάζει, σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Γ. Σαχίνη, "νομοθετική πρωτοβουλία του ΚΚΕ" για "επενδύσεις σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου" και μάλιστα μέσω μιας συγκεκριμένης πλατφόρμας ονόματι "Fluxion Oil"! Επιπλέον, οι επιτήδειοι παρουσιάζουν το συγκεκριμένο βίντεο και γενικά τους επικίνδυνους και κακόβουλους συνδέσμους που το συνοδεύουν (για την κλοπή προσωπικών δεδομένων, κωδικών πρόσβασης ή και χρημάτων), ως δημοσίευση του 902.gr, προκειμένου να προσδώσουν αληθοφάνεια στην απόπειρά τους.

Πέρα από την αναγκαία διάψευση, εφιστάται η προσοχή προς όλους, προκειμένου να μην πέσουν θύματα απάτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

