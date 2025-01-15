Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λοβέρδος για Τασούλα: Πολύ δύσκολο να τεκμηριωθεί αντίθεση σε αυτή την πρόταση

«Κατά το Σύνταγμα ο Πρόεδρος της Βουλής είναι ο αναπληρωτής του Προέδρου της Δημοκρατίας και υπερψηφίστηκε τρεις φορές με τεράστια πλειοψηφία» όπως εξηγεί

Ανδρέας Λοβέρδος

Πολύ δύσκολο να τεκμηριωθεί αξιόπιστη αντίθεση στην πρόταση του Κωνσταντίνου Τασούλα από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, εκτίμησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η πρόταση της πλειοψηφίας της Βουλής για τον Κώστα Τασούλα ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει τα εξής θεσμικά χαρακτηριστικά: αφορά το πρόσωπο α. που κατά το Σύνταγμα είναι ο αναπληρωτής του ΠτΔ (άρθρο 34 παρ.1 Σ) και β. το οποίο υπερψηφίστηκε τρεις φορές για Πρόεδρος της Βουλής με τεράστια πλειοψηφία (283 ψήφους Ιούλιος 2019, 270 Μάιος 2023, 249 Ιούνιος 2023)» όπως ανέφερε.

«Συνεπώς, θα είναι πολύ δύσκολο να τεκμηριωθεί αξιόπιστη αντίθεση σε αυτή την πρόταση» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ανδρέας Λοβέρδος Κώστας Τασούλας Πρόεδρος Δημοκρατίας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark