Λοβέρδος για Τασούλα: Πολύ δύσκολο να τεκμηριωθεί αντίθεση σε αυτή την πρόταση

Πολύ δύσκολο να τεκμηριωθεί αξιόπιστη αντίθεση στην πρόταση του Κωνσταντίνου Τασούλα από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, εκτίμησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η πρόταση της πλειοψηφίας της Βουλής για τον Κώστα Τασούλα ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει τα εξής θεσμικά χαρακτηριστικά: αφορά το πρόσωπο α. που κατά το Σύνταγμα είναι ο αναπληρωτής του ΠτΔ (άρθρο 34 παρ.1 Σ) και β. το οποίο υπερψηφίστηκε τρεις φορές για Πρόεδρος της Βουλής με τεράστια πλειοψηφία (283 ψήφους Ιούλιος 2019, 270 Μάιος 2023, 249 Ιούνιος 2023)» όπως ανέφερε.

«Συνεπώς, θα είναι πολύ δύσκολο να τεκμηριωθεί αξιόπιστη αντίθεση σε αυτή την πρόταση» κατέληξε.

