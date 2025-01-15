Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Στενά κομματική επιλογή η πρόταση Κ. Τασούλα για ΠτΔ

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ για την πρόταση του πρωθυπουργού να είναι υποψήφιος για ΠτΔ ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ωστόσο, σύμφωνα με το ΕΡΤΝews, στελέχη της Κουμουνδούρου θεωρούν ότι πρόκειται για μια απολύτως στενά κομματική επιλογή. Λένε ότι πρόκειται για μια επιλογή που εκθέτει κατ’ αρχάς την Πρόεδρο την οποία ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είχε επιλέξει και δεν δείχνει παράλληλα τον δέοντα σεβασμό προς εκείνη.

Θεωρούν όμως ότι με την επιλογή που κάνει αυτή τη στιγμή Κυριάκος Μητσοτάκης, εκθέτει ταυτόχρονα και τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη στρατηγική αναμονής που εκείνος είχε επιλέξει, αναμένοντας την πρόταση από τον πρωθυπουργό.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι με τη συγκεκριμένη όμως επιλογή ο κ. Μητσοτάκης προσβάλει επί της ουσίας και τη δημοκρατική παράδοση δεκαετιών, που θέλει την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία να προτείνει πρόεδρο από το αντίπαλο πολιτικό δέος, προκειμένου να υπάρξουν οι συνθήκες της ευρύτερης συναίνεσης, επιλέγοντας να υποτάξει την επιλογή Προέδρου Δημοκρατίας σε μία λογική εσωκομματικών διευθετήσεων, σε μία λογική που αφορά δηλαδή στη διευθέτηση των εσωκομματικών μετώπων, όπως λένε, που υπάρχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.