Επίσημη δήλωση έκανε η απερχόμενη Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου λίγο μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Κ. Τασούλα που έκανε ο πρωθυπουργός.

Η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε μεταξύ άλλων πως «προσπάθησα να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου με ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό» ενώ ευχήθηκε «κάθε επιτυχία στον Πρόεδρο που θα επιλεγεί από τη Βουλή των Ελλήνων για την επόμενη 5ετία»

Η δήλωση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου:

«Πριν από πέντε χρόνια, η Βουλή των Ελλήνων με εξέλεξε στο αξίωμα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Τους ευχαριστώ για την τιμή και την εμπιστοσύνη.

Στη διάρκεια της θητείας μου, προσπάθησα να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου με τη μεγαλύτερη δυνατή ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό και τη συνείδησή μου, σεβόμενη τις αρμοδιότητες και τον θεσμικό ρόλο που αναγνωρίζει το Σύνταγμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στον Πρόεδρο που θα επιλεγεί από τη Βουλή των Ελλήνων για την επόμενη 5ετία».

Πηγή: skai.gr

