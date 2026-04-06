Κουτσούμπας για δήλωση Μητσoτάκη: Άνθρακες ο θησαυρός

«Είναι άλλο πράγμα να υπηρετείς τον λαό, να ακούς και να προωθείς τα αιτήματα των εργαζομένων στη Βουλή, στις κυβερνήσεις και στα υπουργεία κι άλλο να ταΐζεις με νόμιμο και παράνομο τρόπο μεγάλα και μικρά τρωκτικά σε βάρος του ίδιου του λαού, να συντηρείς τη διαφθορά και τη σαπίλα του συστήματος και της ΕΕ», είπε σχολιάζοντας τη δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο γενικός γραμματεάς του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Κι αυτό ισχύει και θα συνεχίσει είτε είσαι υπουργός χωρίς βουλευτική έδρα, δηλαδή πλήρως ανεξέλεγκτος, όπως προτείνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, είτε κρατάς τη βουλευτική έδρα με τον ελλιπή έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή, όπως ισχύσει σήμερα.

Οπότε άνθρακες ο θησαυρός κύριε Μητσοτάκη!», κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας.

Πηγή: skai.gr

