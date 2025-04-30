Του Γιάννη Ανυφαντή

Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η δικογραφία για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων και οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δικογραφία από 10 υπολογιστές που βρίσκονται σε λειτουργία στην αίθουσα 168 «Παύλος Μπακογιάννης» του Κοινοβουλίου.

Οι βουλευτές θα μπορούν να κρατήσουν σημειώσεις, χωρίς αντίγραφα και φωτογραφίες.

Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, αφού σε όλες τις προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις η πρόσβαση δινόταν σε έναν εκπρόσωπο σε ΚΟ και οι υπόλοιποι ανέμεναν σε λίστα.

Οι υπολογιστές αντιστοιχούν ένας για κάθε κοινοβουλευτική ομάδα και ένας για τους ανεξάρτητους βουλευτές, για να μπορούν ταυτόχρονα να βλέπουν το σύνολο της δικογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους σκληρούς δίσκους υπάρχουν και σκαναρισμένα χάρτινα αρχεία, βίντεο και ηχητικά, συνολικά 59.000 αρχεία πάντως τύπου.

Από σήμερα στις 11 το πρωί η συγκεκριμένη αίθουσα θα είναι ανοιχτή επτά ημέρες την εβδομάδα από το 9 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ.

Η πολυσέλιδη και ογκωδέστατη δικογραφία για τα Τέμπη διαβιβάστηκε στη Βουλή από το υπουργείο Δικαιοσύνης προχθές, Δευτέρα.

Μετά την ενημέρωση, τα κόμματα δύνανται να υποβάλουν αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής με την κατάθεση 30 υπογραφών.

